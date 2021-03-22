«لا إخلاء قبل إتاحة بديل».. وزير النقل : 1200 منزل يجب إزالته لتطوير الدائري (فيديو)

كامل الوزير: هناك قرار جمهوري يعطي للطريق الدائرى حرمًا يساوي 50 مترًا.. والتعويضات تتراوح من 120 و160 و200 ألف جنيه.

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا يوجد حل لتوسعة الطريق الدائرى إلا بإزالة العقارات الملاصقة له، ولا سيما أن بعضها على بُعد متر واحد، والبعض ملاصق له، موضحًا أن عدد المنازل التي يجب إزالتها بلغ نحو 1200 منزل.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إن هناك قرارًا جمهوريًّا يعطي للطريق الدائرى حرمًا يساوي 50 مترًا، موضحًا أن التعويضات تتراوح من 120 و160 و200 ألف جنيه.

وأضاف الوزير أنه يتم اعتبار الغرفة الواحدة بقيمة 40 ألف جنيه، والمطبخ غرفة، والصالة غرفة، قائلًا: قيمة التعويض تجيب شقة فى نفس المستوى إن لم يكن أفضل في نفس المنطقة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى توجيهًا للمحافظين بفتح الشقق وتسكين المواطنين، لافتًا إلى أن عمارة كرداسة المحترقة بها مخازن، وباقي العمارة فارغة من السكان.

ونوه بأن بعض المواطنين يحاولون الضغط؛ حتى لا يتم تطوير الطريق، مشددًا على أن ذلك لن يحدث مهما حدث، ومن له حق التعويض سيتم تعويضه.