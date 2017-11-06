لا إجراءات بنكية بشأن حسابات الموقوفين السعوديين

المقاصة: لم نتلق إخطارًا بتجميد أرصدة أو أكوادمحمد سالم وشريف عمرعلمت «المال» أن البنك المركزى المصرى، لم يتخذ أى إجراءات بشأن الحسابات المصرفية الخاصة بقائمة الشخصيات السعودية التى تم احتجازها، أمس، من جانب سلطات المملكة، فى إطار تحقيق تجريه لجنة عليا تشكلت حديثا لمكافحة الفساد، برئ

المقاصة: لم نتلق إخطارًا بتجميد أرصدة أو أكواد

محمد سالم وشريف عمر

علمت «المال» أن البنك المركزى المصرى، لم يتخذ أى إجراءات بشأن الحسابات المصرفية الخاصة بقائمة الشخصيات السعودية التى تم احتجازها، أمس، من جانب سلطات المملكة، فى إطار تحقيق تجريه لجنة عليا تشكلت حديثا لمكافحة الفساد، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت مصادر أن القطاع المصرفى لم يتلق تعليمات تخص قائمة المحتجزين، سواء على مستوى حساباتهم الشخصية، أو حسابات الشركات المساهمين بها.

تضم القائمة – حسب وكالة رويترز – مجموعة من الأمراء، والوزراء السابقين والحاليين، أبرزهم الموقوفين الأمير الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، وبكر بن لادن، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وإبراهيم العساف، وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان، قائد القوات البحرية.

يترأس الوليد بن طلال، مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التى لها مساهمات فى فنادق فورسيزون، وشركة كادوكو الزراعية المصرية، ومجموعة سيتى جروب المالكة لسيتى بنك – مصر، فى حين يترأس الشيخ صالح كامل، رئاسة مجلس إدارة مجموعة بنك البركة، التى تمتلك الحصة الحاكمة من فرع البنك بمصر.

من جانبه لم يعلق محافظ البنك المركزى، طارق عامر، على رسائل لـ«المال» عبر الهاتف، بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات احترازية ضد الشخصيات السعودية التى تم احتجازها.

فيما له صلة، سجل الريال السعودى صعودا طفيفا أمام الجنيه، بنحو قرشا واحدا، وأوضح مسئول بإدارة الأموال لدى أحد البنوك، أن الصعود سببه ارتباط الريال بالدولار، الذى حقق نفس الصعود أمام الجنيه، مشيرا إلى أن التداول على العملة السعودية يجرى فى البنوك المصرية على النحو الطبيعى اليومى.

ومن جهته قال طارق عبدالسبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن الأخيرة لم تتلقى أي اخطارات رسمية حتى الآن لتجميد أكواد أو أرصدة أي من المستثمرين السعوديين ممن ترددت أنباء عن احتجازهم وتجميد أموالهم.