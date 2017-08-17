لا أمل فى هؤلاء الرجال

بعض الرجال من ذوى المناصب، لهم صفات معينة يزاولونها بكل الأريحية والارتياح بل واللامبالاة نمط من البشر له ملامح وسلوك لا تخطئه العين أصبح دارجا فى المجتمع أو هم من يطلقون على أنفسهم صفوة المجتمع.رجال متأنقون اختياراتهم عادة ما تخرج عن المألوف، ربطة عنق زاهية ذات رسوم متهافتة، زهور، خطوط لون سادة

بعض الرجال من ذوى المناصب، لهم صفات معينة يزاولونها بكل الأريحية والارتياح بل واللامبالاة نمط من البشر له ملامح وسلوك لا تخطئه العين أصبح دارجا فى المجتمع أو هم من يطلقون على أنفسهم صفوة المجتمع.

رجال متأنقون اختياراتهم عادة ما تخرج عن المألوف، ربطة عنق زاهية ذات رسوم متهافتة، زهور، خطوط لون سادة أحمر أو أخضر فاقع، الأكثرية اللون البنفسجى المسخسخ على أساس أنه موضة، وهى بالأحرى تخص المجتمع العربى، ويمكن بدلة كاروهات ناتجة عن البيجامة بتاعة زمان، هذا من حيث المظهر منهم رجال أعمال وبنوك ومثقفون وممثلو الشعب.

أما ما يخص المخبر، فهو لا يستنكف الكذب وقد أصبح مثل الماء والهواء الذى قد لا نجدهم فى هذا الحر القائظ ولكن الكذب منجٍ فى كل الأحوال، يخرجه من المآزق فى أحلك الأوقات ويكفى أن يمحو كلامه السابق بكلمة : أنا ما قولتش، ما حصلش يقولها بكل هدوء وثقة ورجولة!

يتظاهر بأنه متخم بالعمل لا يجد الدقيقة لشربة ماء ليضرب عصفورين بحجر لينساه أهل بيته وبالتالى هو الطائر الطليق، ثم هو أمام من يعمل معهم عنده اجتماعات خارج مكان العمل، هذا النمط من الرجال ليس بالضرورة أن يكون «رجل فلاتى» وله مغامرات نسائية، بل على العكس فهو رجل يخدم طمعه وطموحه ومصلحته الشخصية، يوهم من حوله بأنه رجل مهم ومطلوب حتى يلاقى فى طريقه علاقات سلطوية مضمونة الربح، وهو ما يعطيه طاقة بلا نهاية، هذه المقابلات الاجتماعية تعود مباشرة لتغذى أهم صفة فى هذه النوعية من الرجال التى انتشرت بعد الثورة أنانية مفرطة ونرجسية زائدة، يختار الأعمال التى تعود عليه بالمصلحة المباشرة والطنطنة والهيصة الإعلامية، ويؤكد أنه مطلوب فى عدة أحاديث تليفزيونية وصحفية سواء ممن حوله أو من أجهزة الأعلام ذات الأهمية تحت المتوسطة، فى نظره مهمة جدا يخبر من حوله بميعاد ظهوره الميمون.

فإذا كان حزبيا ويتشدق بالمعارضة بين “بلدياته” فهذه الأحاديث لا تخرج عن كلام تحصيل حاصل بعيد كل البعد عن المماينة والتوافق داخل الحزب ويسعى لأجلها ويترك عمله الأساسى ليتمرمغ فى تراب حزبه على جميع التوجهات السياسية التى تخدم مآربه حتى ينتصر على الأعداء ؟! هؤلاء الأعداء هم أعضاء وزملاء وممن يتكسب منهم فى أعماله وكذا يؤمن بتوجهاتهم السياسية. هو بين بلدياته معارض قوى يقف مع العدالة الاجتماعية، فرخة بكشك ينادونه يا باشا.. يتسولون منه خدمات يلهثون وراء سراب مختبئ فى زحام العاصمة فى والوزير علان وترتان، صاحبنا السلطوى يعلم أن عصر الخدمات انتهى وأن كل واحد ياخد باله من نفسه من المواطن الشريف إلى ضابط الشرطة الخدمات تتم لمصلحة ما أهم من المواطن، المصالح فقط متبادلة بين الأنداد، هذا التهافت من ناس بلدياته يغذى نرجسيته التى تأبى أن يرد على مكالماتهم، ولكن قد يجلس معهم بالساعات تضحية وتبرعا فى كلام لا طائل منه تعويضا عن عدم تلبية ما لن يلبى، مع الكذب الذى يحمل فى طياته الشماتة بقوله إن الطلب عند الوزير باقٍ على إمضاء الرجل.

المهم أن يصدقه البسطاء لأنه يضحى من وقته الثمين بالجلوس وأفسح صدره لشكواهم، وهو يتظاهر بالعجلة واللهاث فى الرد على مكالماته المهمة مغلفة بأقوال مون بك وسعادتك ويا باشا ونيافتك.، يجمع هؤلاء صفة البخل والشح تعودوا أن يكونوا المدعوين لا الداعين يعنى عايشين على قفا الشعب ولا يمدون له يد المساعدة.. أيها المواطن..لا أمل فى هؤلاء الرجال.