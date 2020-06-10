«لا أستطيع أن أخاطر».. وزير السياحة : أُفضل مساندة الفندق ماليًّا على أن أتركه يفتح دون الشروط الصحية

في حوار مع وكالة فرانس برس

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في حوارٍ نشرته وكالة فرانس برس، اليوم، “أُفضِّل مساندة الفندق ماليًّا على أن أتركه يفتح بدون الشروط الصحية.. لا أستطيع أن أُخاطر”.

وأكد العناني أن السلطات المصرية ستعلن شروط إعادة فتح الأماكن السياحية خلال الأيام المقبلة، لكنه شدّد على أنها “ليست في عجلة من أمرها”.

وأضاف: “إننا ننتظر استقرار منحنى الإصابات” بالفيروس، مشيرًا الى أن الأرقام في مصر “منخفضة للغاية مقارنة بدول المنطقة والعالم”.

وستكون أولى المناطق السياحية التي سيعاد فتحها منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل الشمالي (على بحر المتوسط غرب الإسكندرية)، وفقًا لما نقلته الوكالة.

وقال وزير السياحة “إننا نحضّر لكي يجد سياح العالم كله وجهة يقصدونها في ظروف صحية مثالية”.

ووصل إجمالى عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة الصحية حتى الآن إلى 174 فندقًا، متابعًا أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمَدة.