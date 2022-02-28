«لا أريد الدخول في أزمات مع الزمالك».. أول تعليق من كارتيرون بعد فسخ تعاقده

وجه باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، الشكر لجماهير الأبيض ومجلس إدارته على كل ما تلقاه من دعم خلال الفترة الأخيرة، مُعربًا عن حزنه الشديد لرحيله عن النادي قبل تحقيق بطولة أخرى، بعد التتويج بلقب الدوري المصري. وقال كارتيرون، خلال…

وجه باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، الشكر لجماهير الأبيض ومجلس إدارته على كل ما تلقاه من دعم خلال الفترة الأخيرة، مُعربًا عن حزنه الشديد لرحيله عن النادي قبل تحقيق بطولة أخرى، بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

وقال كارتيرون، خلال فيديو نشره مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع “يويتوب”: أريد أن أتوجه بالشكر إلى جماهير الزمالك، وإلى مجلس إدارة الفريق بالكامل، الجميع ساعدني في النادي وقدم لي الدعم الكافي خلال فترة تواجدي.

وأضاف: أنا حزين لرحيلي عن الزمالك قبل تحقيق بطولة جديدة مع الفريق واللاعبين، ولا أريد أن أدخل في أزمات مع الفريق أو اللوجوء إلى الفيفا، لذلك قررت فسخ تعاقدي بالتراضي مع مجلس الإدارة.

في سياق متصل، حرص باتريس كارتيرون، على حضور مران الفريق الذي أقيم اليوم الإثنين في ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر رفقة معاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس؛ لتوديع اللاعبين بعد رحيله بشكل رسمي عن القلعة البيضاء.

بدوره، قدّم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، درع النادي للفرنسي باتريس كارتيرون، وتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة.