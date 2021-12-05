«لا أريد إثبات شيئًا لنفسي».. صلاح يتحدث عن المال والشهرة وعلاقته بمورينيو

أوضح محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن هناك الكثير من الأمور التي تغيرت فور وصوله إلى ليفربول، وبالتحديد بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال السنوات الأخيرة. وقال صلاح، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب: «الأموال والشهرة جعلتني…

أوضح محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن هناك الكثير من الأمور التي تغيرت فور وصوله إلى ليفربول، وبالتحديد بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقال صلاح، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب: «الأموال والشهرة جعلتني أكثر صراحة مع نفسي، أنني لا أريد إثبات شيئًا لنفسي».

وأضاف: «الشهرة غيرت في شخصي كثيرًا، أصبحت أهدأ بعض الشئ، أنت هُنا تٌقابل أشخاص لديهم الحماس والرغبة لأخذك إلى منزلهم، هُنا يجب أن تستوعب الحالة التي يكونوا فيها».

وتطرق صلاح للحديث عن علاقته بالبرتغالي جوزيه مورينيو: «أحبه كشخص، وأشعر أنه طوّر في شخصي بعض الأمور، علاقتنا قائمة على الاحترام والحب».

وواصل: «تقابلت مع مورينيو كثيرًا وعلاقتي به جيدة وقابلته وهو في توتنهام وفي مانشستر يونايتد».