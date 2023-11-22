«لايونز بريدج» و«ويست تك» الأستراليتان تناقشان تأثيرات مشروع «حامض الفسفوريك» على مدينة سفاجا

التقت قيادات شركتى لايونز بريدج وويست تك الأستراليتين والدكتور محمد زاهر رئيس مجموعة زاهر للتعدين ونائب رئيس لجنة التعدين باتحاد الصناعات، برئيس مدينة سفاجا اللواء ياسر شعبان منذ أيام، لمتابعة أبرز التطورات فى المدينة على صعيد البنية التحتية وغيرها، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ”المال”.

كما شهد اللقاء بحث ومناقشة التأثيرات الإيجابية لمشروع المجموعة الأسترالية لإنتاج حامض الفسفوريك على المدينة، وبحث آليات تلبية مطالب المصنع من مصادر الطاقة من مياه وغاز وغيرها.

كما تطرق اللقاء الى مناقشة الية وكيفية نقل 200 أسرة للمدينة لتشغيل قرابة 1100 عامل بالمشروع الجديد.

ونشرت المال أول أمس أبرز تطورات تنفيذ المشروع الجديد لإنتاج حامض الفسفوريك بمنطقة المثلث الذهبى باستثمارات مليار دولار مقسمة على مرحلتين.

وأوضحت المصادر لـ”المال” أول أمس أن المرحلة الأولى من المشروع ستستغرق قرابة 20 شهرا، وستبدأ من مطلع العام المقبل، وتستهدف انتاجية تقارب ٣٥٠ ألف طن سنويا، بينما ستستغرق الثانية 24 شهرا ومخطط من خلالها زيادة حجم الإنتاج ليتجاوز ٧٠٠ ألف طن سنويا من حامض الفسفوريك.

لفتت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل توسعات إضافية وضم منتجات جديدة للمشروع مثل الأسمدة وغيرها.

وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من تأسيس الشركة المنفذة “أوزوريس” فى لندن، وقاربت الكيانات المشاركة من إستكمال إجراءات تاسيس فرعها فى مصر قريبا براسمال بقيمة 50 مليون دولار.

وقالت المصادر إن المجموعة الاسترالية تنتظر حاليا قرار يخص مجلس إدارة هيئة المثلث الذهبى للمنطقة الاقتصادية يليه موافقة مجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لبدء الانشاءات الفعلية للمشروع.