لاين لايف.. أول برنامج يحتضن صناع المحتوى العربي‎

المال– خاص:طرحت شركة "لاين لايف" تطبيق "لاين لايف" Line LIVE في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها السعودية، الإمارات، الأردن ومصر.ويتيح التطبيق الفرصة للمستخدمين لتصفح مجموعة كبيرة من المواضيع المختلفة ابتداءً من الكوميديا وحتى الطهي، بالإضافة إلى التمتع بمشاهدة محتوى م

المال– خاص:

طرحت شركة “لاين لايف” تطبيق “لاين لايف” Line LIVE في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها السعودية، الإمارات، الأردن ومصر.

ويتيح التطبيق الفرصة للمستخدمين لتصفح مجموعة كبيرة من المواضيع المختلفة ابتداءً من الكوميديا وحتى الطهي، بالإضافة إلى التمتع بمشاهدة محتوى مباشر مبتكر بالكامل. والتواصل مع مذيعي البث المباشر أثناء البث والاشتراك ببث مباشر واحد وذلك بطلب الاتصال كضيف. ويشجع التطبيق نظام المكافآت الذي يُمكّن صنّاع المحتوى تحويلها إلى نقود حقيقية ومواصلة التركيز والتخطيط لمحتواهم وتطوير مواهبهم.

أكّد مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “لاين”، “إيك جاي جونغ”، على أن هذا التطبيق يعتمدُ بشكل أساسي على دعم المشاهدين لمنتجي المحتوى المفضلين لديهم مما سيساعدهم على الوصول إلى النجومية، وبالتالي الحصول على أشخاصٍ ناجحين يمكنهم تغيير المجتمعِ بشكلٍ إيجابي.

كما ستقوم لاين وبالتعاون مع شركة خرابيش، أول شركة معتمدة من يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإطلاق برنامجٍ “المختبر الإبداعي للاين لايف” الذي صُمم خصيصاً لصناع المحتوى من أجل دعمهم وإرشادهم لصناعة محتوى مبتكر ورائد.

أكد نائب رئيس إدارة المحتوى في خرابيش “وائل عتيلي”، على أنه سيتم الاعتماد على خبرة خرابيش في ابتكار المحتوى الإبداعي ودعوة المؤثرين من مختلف الخلفيات لتمكين مختبر لاين لايف الإبداعي من دعم المواهب وصّناع المحتوى وإرشادهم من أجل تحسين قدراتهم في إنشاء المحتوى ومواصلة مشوارهم الفني.

وسيتم اختيار 250 شخص للمشاركة في البرنامج لمدة 5 أسابيع، تتضمن ورشات إرشاد فردية ونقاشات عبر الانترنت. وبعد 12 جلسة، سيتم اختيار 5 مشاركين ليكونوا نجوم البث المباشر وسيتم تقديم الهدايا لهم، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل في صنع المحتوى في مدينة طوكيو. وسيتم الترويج لهم من خلال تطبيق لاين لايف وجميع قنوات “خرابيش” في الإنترنت.

وستقوم كل من شركتي “لاين” و”خرابيش” بتنظيم ورشات عمل خاصة للتعريف ببرنامج “مختبر لاين لايف الإبداعي” في الجامعات والمدارس والمعاهد من أجل لقاء المرشحين والمساعدة في بناء مهاراتهم.