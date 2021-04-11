اتصالات وتكنولوجيا

«لايف منت»: تسريب البيانات يطال مستخدمي شبكة «لينكد إن»

شبكة الإنترنت الخاصة بالمهنيين العاملين عانت مؤخرًا من اختراق هائل للبيانات
المال - خاص 2:52 م, الأحد, 11 أبريل 21 2:52 م, الأحد, 11 أبريل 21

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قال موقع “لايف منت” التقني، إن تسريب البيانات طال مستخدمي شبكة “لينكد إن” الاجتماعية المخصصة للمهنيين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووفقًا للموقع التقني، فقد عانت شبكة الإنترنت الخاصة بالمهنيين العاملين مؤخرًا من اختراق هائل للبيانات، حيث تم تسريب البيانات الشخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم في منتدى قراصنة شهير.

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وتشمل البيانات المسربة معلومات شخصية حساسة بما في ذلك معرفات البريد الإلكتروني ومعلومات مكان العمل وأرقام الاتصال والأسماء الكاملة ومعرفات الحساب وروابط حساب الوسائط الاجتماعية وتفاصيل الجنس والمزيد من البيانات الخاصة بالمستخدمين.

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بقلم المال - خاص

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