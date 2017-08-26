لايف بارك كمبوند بالطاقة الشمسية في الشيخ زايد

محمود زكي كشف علاء الدين فوزي المدير العام لشركة لايف بارك للاستثمار العقاري، عن تنفيذ مشروع كمبوند بمدينة الشيخ زايد، سيتم تشغيله بالطاقة الشمسية، على مساحة تصل إلى أكثر من 40 فدان، ويضم شققا وتاون هاوس وفيلات، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي ملياري جنيه. وأضاف فوزي، في تصريحاته لـ"المال"

محمود زكي



كشف علاء الدين فوزي المدير العام لشركة لايف بارك للاستثمار العقاري، عن تنفيذ مشروع كمبوند بمدينة الشيخ زايد، سيتم تشغيله بالطاقة الشمسية، على مساحة تصل إلى أكثر من 40 فدان، ويضم شققا وتاون هاوس وفيلات، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي ملياري جنيه.

وأضاف فوزي، في تصريحاته لـ”المال”، أن مساحات الوحدات السكنية بدءا من 120 متر مربع تصل إلى 600 متر، بسعر للمتر يبدأ من 11 ألف جنيه إلى 13 ألف جنيه حسب موقع الوحدة.

وأشار مدير عام الشركة إلى أن نسبة البناء في المشروع الذي يقام على مرحلة واحدة تبلغ حوالي 30% من إجمالي مساحة المشروع، و70% مساحات خضراء، متوقعا أن يتم التسليم الوحدات للعملاء بنهاية عام 2019.



وأكد أن المشروع سيتم تشغيله بالطاقة الشمسية وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية ولذلك حصل المشروع على شهادة الليد الأمريكية الخاصة بالمباني صديقة البيئة وحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى روعة التشييد حيث يتمتع بنسب أقل من ثانى أكسيد الكربون فى الجو، مما يعنى حياة صحية آمنة، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه نقية للشرب صحية ١٠٠٪

وتابع أن المشروع يحتوي على مول تجاري على مساحة 3000 متر مربع والذي يحتوي على أكثر من 100 محل تجاري مشيرًا إلى أن المشروع بالكامل يتم تمويلها ذاتيا من جانب الشركة بعيدًا عن أي تمويلات بنكية.

وأكد أن أسعار الوحدات بالمشروع ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي أدت إلى زيادة أسعار مواد البناء وكذلك زيادة في المواد الخام الخاصة بالتشطيب الوحدات.



وأشار إلى أنه يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، موضحًا أن الكمبوند يقع في منطقة مميزة بالشيخ زايد، بالإضافة إلى وجود خدمة الأمن 24 ساعة، وكذلك إستخدام وجهات ألترا مودرن، وغيرها من المميزات بالكمبوند.



ولفت إلى أن الشركة لديها العديد من سابقة الأعمال، حيث نفذت “ميني كمبوند” في طريق العبور، موضحًا أن الشركة تقوم بتنفيذ إسكان شباب بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة الشروق