لايفوتك.. فرص عمل بشركة راية ووظائف بأخرى

دعاء حسني: أعلنت شركة راية ومقرها السادس من أكتوبر، عن حاجتها لـ100 عامل للعمل بوظيفة خدمة العملاء، دون اشتراط سابق خبرة للمتقدمين.أوضحت عبر ما نشرته على موقع فرصنا للتوظيف الالكتروني، أن اشتراطتها للمتقدمين تتلخص في اقتصارهم على الذكور، والسن يتراوح بين 23 و40 سنة، ومؤهل عالي وأن يجي

دعاء حسني:

أعلنت شركة راية ومقرها السادس من أكتوبر، عن حاجتها لـ100 عامل للعمل بوظيفة خدمة العملاء، دون اشتراط سابق خبرة للمتقدمين.

أوضحت عبر ما نشرته على موقع فرصنا للتوظيف الالكتروني، أن اشتراطتها للمتقدمين تتلخص في اقتصارهم على الذكور، والسن يتراوح بين 23 و40 سنة، ومؤهل عالي وأن يجيد اللغة الانجليزية وبرامج الحاسب الآلى، موضحة أن الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة حركية خفيفة أو مستخدمي كرسي متحرك وبراتب أساسي بين 1300 – 1600 جنيها مصري مقابل دوام كامل، وسيتم توفير مواصلات وإحتساب الوقت الإضافى، وتقديم تامين صحي واجتماعي.

في سياق أخر، أعلنت شركة فيزاج ومقرها بالتجمع الخامس عن حاجتها لـ3 من موظفي خدمة عملاء للعمل بالشركة بخبرة سنة واحدة ، وأن يكون المتقدمين من الإناث، بسن بين 24 و29 عاما، مع إجادة للغة الإنجليزية ولبرامج مايكروسوفت أوفيس، مقابل راتب قابل للتفاوض لم تعلنه.