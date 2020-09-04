«لاير1» الأمريكية تحقق أرباحًا 700% بفضل بيع الكهرباء للشبكة العمومية (جراف)

نجحت شركة “لاير 1” الأمريكية لتعدين عملة البتكوين المشفرة في تحقيق أرباحا بنسبة 700% جراء بيع الكهرباء للشبكة العمومية بأسعار مرتفعة أثناء أوقات الذروة نهارا.

وتقول الشركة إنها أوقفت التعدين عند تباطؤ سرعة الرياح وتزايد سطوع الشمس نهارا.

بيع الكهرباء للشبكة مربح

قالت إنها بدأت في بيع الكهرباء للشبكة العمومية حتى يتسنى لها الاستفادة من ارتفاع أسعار الكهرباء في ذلك التوقيت، حسب بلومبرج.

ويتطلب تعدين عملة البتكوين كميات كبيرة من الكهرباء، وتتطلب هذه العملية إكمال حل لغز رياضي صعب باستخدام المعالجات الحاسوبية. عملية تعدين البتكوين

وتتميز شركة لاير 1 بتخفيض اعتمادها على الوقود الأحفوري في توفير احتياجاتها من الكهرباء.

وضاعفت الشركة اعتمادها على طاقة الرياح عبر نقل مقرها إلى منطقة هي الأكثر توليدا للكهرباء من طاقة الرياح في الولايات المتحدة.

وبات بوسع الشركة وقف عمليات التعدين أثناء النهار عندما تضعف سرعة الرياح وبيع الكهرباء التي تعاقدت عليها من “مزرعة الرياح”-المنتجة للكهرباء من الرياح- إلى شبكة الكهرباء العمومية نظير أسعار مرتفعة.

وعندما تزيد سرعة الرياح أثناء الليل ويقل استهلاك الكهرباء وتقل بالتالي أسعارها في الشبكة، تصبح الشركة في أفضل وضع ممكن للبدء في تعدين البتكوين.

قدوة للشركات

وتطرح الشركة بذلك نموذجا يحتذى به أمام مراكز البيانات كثيفة استهلاك الكهرباء.

وذلك لأنها نقلت مقرها ليكون قريبا من مزارع الرياح مما يساعدها على تحقيق أرباح جراء بيع الكهرباء للشبكة بأسعار مرتفعة بجانب ممارسة نشاطها الأساسي في تعدين البتكوين.

وقال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي الكسندر ليجل، إنها حققت مكاسب بأكثر من 700% عندما باعت الكهرباء بسعر مرتفع بلغ 200 دولار للميجا وات/ساعة في تكساس الأمريكية.

لم تشهد ولاية تكساس الأمريكية تقلبات سعرية كبيرة خلال العام الجاري مقارنة بتلك التي وقعت الصيف الماضي.

وقف التعدين نصف ساعة فقط

وبرغم هذا، استطاعت الشركة توفير مبلغ يصل إلى 6.7 مليون دولار في فاتورة استهلاكها السنوية.

لأنها أوقفت تعدين البتكوين لنصف ساعة فقط أثناء أحد أكثر الأيام حرارة في يونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر، حسب ليجل.

ويتوقع ليجل أن تقوم الشركة بتثبيت 50 حاوية تضم معالجات لتعدين البتكوين على مساحة 30 فدانًا غرب ميدلاند بولاية تكساس ستستهلك 100 ميجاوات من الكهرباء.

تشغيل عمليات التعدين بأسعار كهرباء متدنية سيجعل الشركة قادرة على انتاج 27 بتكوين يوميا بقيمة 310,000 دولار حسب الأسعار الحالية.

عقبات أمام “لاير1”

وتواجه “لاير1″، في مقابل هذا، عقبة احتكار توليد الكهرباء من الرياح والتسبب بالتالي في عدم خفض أسعار الكهرباء برغم تراجع معدلات الاستهلاك.

ويوضح الجراف التالي توقعات بحجم سوق الطاقة المتجددة عالميا حتى 2025:

وتفتح بعض الولايات الواقعة في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا وتكساس الباب لدخول شركات مرافق جديدة تتنافس على توليد الكهرباء من الرياح.

وحتى في هذه الولايات تفرض السلطات ضوابط مشددة تحد من فتح أسواق جديدة لشركات تعدين البتكوين المعتمدة على طاقة الرياح.

ومقابل هذا، جاء تطوير البطاريات والعدادات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ليساعد هذه الشركات على الاستفادة سريعا من تقلبات أسعار الكهرباء في الوقت الحقيقي.

“جوجل” تطبق نموذج “لاير1”

وتشتري شركة جوجل الكهرباء مباشرة من مزارع الرياح والخلايا الشمسية بالقرب من عملياتها.

وتبحث الشركة حاليا طريقة تمكنها من أن تحذو حذو شركة “لاير1″، حسب مايكل تيرل رئيس استراتيجية أسواق الطاقة لدى شركة جوجل.

وتابع:”الطلب جزء مهم للغاية من المعادلة وقررنا تبديل المهام وتغييرها في اوقات مختلفة من اليوم.

وخطتنا تشمل نقل الأحمال وتوزيعها بين المواقع والأوقات. ونحاول حاليا إعداد الأجهزة بحيث تكون مستعدة لتنفيذ هذا. ولا زلنا في المراحل المبكرة.”