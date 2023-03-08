لاول مرة منذ 5 أشهر.. تراجع أسعار بيبسي الهضبة بداية من اليوم

اعلنت شركة بيبسي كولا عن تراجع أسعار بيبسي الهضبة الزجاج وزن 300-350 ملي بقيمة جنيهين، على أن يتم تطبيق القرار بداية من اليوم الأربعاء 8-3-2023.

وحصلت المال على منشور يفيد بانخفاض أسعار بيبسي الهضبة بداية من اليوم لتسجل 5.75 جنيهاً للزجاجة للجمهور بدلاً من 7.50 جنيهاً خلال فبراير الماضي.

وأضاف المنشور أن سعر الصندوق سينخفض أيضاً الي 69 جنيهاً للجمهور بدلاً من 90 جنيهاً للصندوق الذي يضم 12 زجاجة.

ويأتي التراجع لأول مرة منذ 5 شهور على الأقل من الزيادات المتتالية من الشركات على خلفية زيادة سعر الدولار امام الجنيه في البنوك وتحرير سعر صرف الجنيه.

واندمجت شركة بيبسي كولا عام 1965 مع شركة فريتو-لاي الأمريكية المصنِّعة لمنتجات الوجبات الخفيفة من رقائق البطاطس ورقائق الذرة، والتي من بينها منتجات تشيتوس، ودوريتوس، وليز، وكوّنا معًا شركة Pepsico للأغذية والمشروبات لتملك فيما بعدُ العديد من شركات وعلامات تجارية مثل منتجات العلامة التجارية الشهيرة لمشروبات تروبيكانا التي استحوذت عليها في عام 1998.