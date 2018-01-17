لاند روڤر تطرح إصداراً محدوداً من ديفندر

شريف عيسىأعلنت لاند روڤر البريطانية والرائدة فى صناعة السيارات الرياضية SUV الفاخرة، عن طرح نسخة محدودة الإصدار وعالية الأداء من طرازها الشهيرة "ديفندر"، اليوم، حيث أعيد تصميم 150 نموذجاً منها، مع تزويدها بمحرك من 8 أسطوانات احتفاءً بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الشركة. وتدين "ديفندر

شريف عيسى

أعلنت لاند روڤر البريطانية والرائدة فى صناعة السيارات الرياضية SUV الفاخرة، عن طرح نسخة محدودة الإصدار وعالية الأداء من طرازها الشهيرة “ديفندر”، اليوم، حيث أعيد تصميم 150 نموذجاً منها، مع تزويدها بمحرك من 8 أسطوانات احتفاءً بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الشركة.



وتدين “ديفندر ووركس V8” بأدائها إلى الجيل الأول من المحركات القوية التي تبنتها الشركة في سيارات السلسلة 3 المرحلة الأولى عام 1979، وكذلك طرازات “ديفندر” اللاحقة بما فيها سيارات الذكرى المئوية الخمسين التي تحظى بطلب كبير من عشاق وجامعي السيارات.

وتعتبر “ديفندر ووركس V8” النسخة الأقوى والأسرع التي أنتجتها “لاند روڤر” حتى الآن، حيث تم تزويدها بمحرك مكون من 8 أسطوانات سعة 5000 سى سى، يولد قوة 405 حصان، مع عزم دوران 515 نيوتن/ متر، بتسارع من وضع السكون إلى 100 كم فى الساعة فى غضون 5.6 ثانية، وصولاً للسرعة القصوى والتى تقدر بـ 170 كم / الساعة.

وقال تيم هانيغ، مدير جاكوار لاند روڤر كلاسيك أنه من المذهل أن نستطيع إطلاق القدرات الكاملة لديفندر التي بقي مظهرها المحبوب ملازماً للاند روڤر منذ أن ظهرت إلى العلن قبل 70 عاماً.

وأضاف هانيغ: “تعود فكرة إعادة تقديم ديفندر بمحرك من 8 أسطوانات إلى عام 2014 حينما كنا لا نزال نعمل على تطويرها في سوليهول، وكنا ندرك حينها حجم الطلب على سيارة ديفندر أكثر قوة وسرعةً.

وسيتم تزويد 150 سيارة ديفندر ضمن إصدار النسخة السبعين بمحرك 8 أسطوانات، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ZF من 8 سرعات مع نمط قيادة رياضية، وستتوفر سيارات الإصدار المحدود بثمانية ألوان قياسية للهيكل بما فيها تشطيبات لمّاعة بلونين في مقابض الأبواب المصنوعة من الألمنيوم، وغطاء خزان الوقود، وحروف كلمة Defender على غطاء المحرك؛ وتتباين هذه التشطيبات مع لون “أسود سانتوريني Santorini في السقف وأقواس العجلات والشبكة الأمامية. كما تم إجراء تحديث شامل لنظام الإضاءة مع تركيب مصابيح أمامية مزودجة من نوع LED.

وستتوفر قاعدة العجلات قياس 90 و110 لسيارة “ديفندر ووركس V8” للشراء مباشرة من “لاند روڤر كلاسيك”، وتبدأ أسعارها من 150,000 يورو للقاعدة ذات القياس 90 في المملكة المتحدة.

علاوةً على ذلك، سيتوفر عدد من التحديثات عالية الأداء المستوحاة من “ديفندر ووركس V8” للشراء قريباً من “لاند روڤر كلاسيك”، ويشمل ذلك تحديثات القوة لمحركات الديزل TDCi، وتجهيزات الكبح والتعليق المخصصة للطرق السريعة.

وتعتزم “لاند روڤر” الاستمرار في إنتاج خط سيارت “ديفندر”، حيث ستستخدم تقنياتها وقدراتها الهندسية الرائدة وخبراتها الفريدة في التصميم لضمان استمرار اسم “ديفندر”.