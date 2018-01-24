لاند روڤر تخطط لإنتاج 999 وحدة من رينج روفر كوبيه

شريف عيسى أعلنت لاند روفر عن مساعيها لاطلاق تطلق أول سيارة كوبيه فاخرة متعددة الاستخدامات (SUV) بالحجم الكامل خلال فاعليات معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس المقبل، والتى سيقتصر إنتاج هذه السيارة على 999 وحدة يتم توزيعها حول العالم.وقال جيري ماكغفرن، مدير التصميم لدى "لاند روڤر": "تت

شريف عيسى

أعلنت لاند روفر عن مساعيها لاطلاق تطلق أول سيارة كوبيه فاخرة متعددة الاستخدامات (SUV) بالحجم الكامل خلال فاعليات معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس المقبل، والتى سيقتصر إنتاج هذه السيارة على 999 وحدة يتم توزيعها حول العالم.

وقال جيري ماكغفرن، مدير التصميم لدى “لاند روڤر”: “تتميز رينج روڤر كوبيه SV الجديدة بتصميم رائع مع أناقة استثنائية تتجلى في أدق التفاصيل ابتداءً من الأبعاد المذهلة للهيكل الخارجي وصولاً إلى المقصورة الداخلية الفاخرة، وبذلك ستأسر بلا شك قلوب العملاء من أول نظرة”.

وأعتمد تصميم السيارة الجديدة على تعاون قسم التصميم في “لاند روڤر” مع قسم العمليات الخاصة في “جاكوار لاند روڤر” لصنع سيارة رينج روڤر كوبيه SV التي سيتم تجميعها يدوياً بشكل كامل في المركز الفني التابع لقسم العمليات الخاصة في بلدة ريتون أون دونسمور بمنطقة وارويكشاير البريطانية.

من جانبه، قال جون إدواردز، مدير عام قسم العمليات الخاصة لدى “جاكوار لاند روڤر”: “دخلت ’لاند روڤر‘ قطاع السيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات (SUV) بطرح سيارة ’رينج روڤر‘ منذ ما يقارب 50 عاماً. ومع إطلاق سيارة رينج روڤر كوبيه SV الجديدة، سنوفر لعملائنا مزيجاً رائعاً من الرفاهية والتميز. ولا شك أن إزاحة الستار عن هذه السيارة الخاصة في معرض جنيف الدولي للسيارات خلال شهر مارس المقبل بالتزامن مع احتفال ’لاند روڤر‘ بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها سيشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة وقسم العمليات الخاصة فيها”