لانتيس العالمية تحتفظ بـ0.2% من حصتها فى بورتو جروب

رجب عزالدينأعلنت شركة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب عن قيام شركة LANTESS INTERNATIONAL LIMITED ببيع 152 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 59.5 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة الشركة بعد عملية البيع إلى 0.2% مقارنة بنحو 3.55% قبل العملية".وأجرت



رجب عزالدين

أعلنت شركة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب عن قيام شركة LANTESS INTERNATIONAL LIMITED ببيع 152 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 59.5 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة الشركة بعد عملية البيع إلى 0.2% مقارنة بنحو 3.55% قبل العملية”.

وأجرت الشركة عمليتين منفصلتين لبيع تلك الأسهم، الأولى شملت 11.2 مليون سهم بمتوسط سعر 0.41 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه.

وشملت العملية الثانية 140.7 مليون سهم بمتوسط سعر 0.39 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 54.88 مليون جنيه، وتم تنفيذ هذه العمليات بواسطة شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 455.9 مليون جنيه، موزعاً على 4.55 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم.