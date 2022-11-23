«لانتهاء الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار».. «حماية المستهلك» يُحرر محاضر لعدة محال بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد، من خلال التنسيق والاشتراك مع إدارة تموين الفرافرة والإدارة الصحية في الفرافرة حملة مرور على بعض المحال التجارية ومخازن السلع الموجودة بنطاق مدينة الفرافرة.

تأتي الحملة التي شنها الفرع الإقليمي للجهاز للتأكد من جودة الأغذية المعروضة بالأسواق وجودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع في الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين في المحال التجارية، بالإضافة إلى تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

ويهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين، مناشدا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوقهم.

جدير بالذكر أن الحملات التي يشنها جهاز حماية المستهلك تأتي تنفيذا للكتب الدورية الواردة بشأن ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والاهتمام بالتغذية المدرسية والضرب بيد من حديد على من تُسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.