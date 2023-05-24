«لانتداب محامي».. تأجيل محاكمة المتهم بقتل عروس طنطا لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات طنطا تاجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته فى طنطا، خلال عيد الفطر الماضي، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما، الى جلسة الغد لانتداب محامى للمتهم .

وجاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور أسرة الضحية والجاني ودفاع الطرفين.وكان المتهم، قد وصل إلى قاعة محكمة جنايات طنطا، في حراسة أمنية مشددة، لبدء أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بعروس طنطا، والمتهم فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضي على زواجها 48 ساعة تدعى “آية . ح .ا”، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها محمد. ا، 29 عاماً، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

نجوى عبد العزيز