لامست 56 مليار دولار.. صادرات الشركات الكورية المتوسطة والصغيرة تنكمش 5.5% خلال 6 أشهر

أظهرت بيانات أن صادرات الشركات الكورية المتوسطة والصغيرة انخفضت بمقدار 5.5% في النصف الأول بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وسط ركود اقتصاد عالمي، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة 55.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو بانخفاض 5.5% عن العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم والشركات الناشئة.

وعزت الوزارة هذا التراجع أساسا إلى ضعف الصادرات من السلع الوسيطة إلى الصين وفيتنام نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأيضا انخفاض صادرات مجموعات اختبار كورونا للاستخدام الذاتي حيث تم التعامل مع كوفيد-19 باعتباره مرضا مستوطنا في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة بمقدار 3.1% على أساس سنوي في يونيو بعد أن انخفضت بنسب 9.1% و6.0% و5.7% على أساس سنوي في مارس وأبريل ومايو على التوالي.

ومن بين المنتجات الرئيسية المصدرة، سجلت صادرات السيارات ومستحضرات التجميل أعلى مستوى لها للنصف الأول، غير أن صادرات مجموعات اختبار كورونا للاستخدام الذاتي انخفضت بمقدار 63.7% على أساس سنوي لتسجل أكبر تراجع من بين المنتجات المصدرة.

وتراجعت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة واليابان خلال النصف الأول، بينما ارتفعت صادراتها إلى روسيا والمكسيك إلى أعلى مستوى لها، وأيضا زادت بنسبة 11.4% و5.6% إلى أوروبا والشرق الأوسط على التوالي.