لامبرت الألمانية تنشر كتابًا لعالم فلك مصري

عزت سلامة العاصياختارت دار النشر الألمانية "لامبرت" كتابًا لعضو هيئة البحوث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر د. هلال إسماعيل، ضمن قائمة كتبها المطبوعة في العام الجاري 2017.وأصدرت الدار، التي تعد واحدة من أشهر دور النشر الأوروبية المتخصصة في نشر البحوث العلمية والمشاريع البحثية ال

عزت سلامة العاصي

اختارت دار النشر الألمانية “لامبرت” كتابًا لعضو هيئة البحوث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر د. هلال إسماعيل، ضمن قائمة كتبها المطبوعة في العام الجاري 2017.

وأصدرت الدار، التي تعد واحدة من أشهر دور النشر الأوروبية المتخصصة في نشر البحوث العلمية والمشاريع البحثية الأكاديمية، الكتاب ضمن إصداراتها الأكاديمية باللغة الإنجليزية للعام 2017، والتي شملت كتباً وبحوثاً لنخبة من العلماء والباحثين.

وتقوم الدار بطباعة ونشر إصداراتها عبر أكثر من‏‏ 80 ألف موزع كتب ومكتبات مشهورة في العالم، بالإضافة للمواقع العلمية المتخصصة في بيع الكتب.

ونشرت الدار الكتاب بعنوان: “بعض الطرق الإحصائية لتعيين المسافات الكونية some statistical Methods to Determine Cosmological Distances”، وهو اسم الطرق الإحصائية التي طورها وطوعها وابتكر البعض منها د. هلال، لقياس المسافات الكونية، مستخدمًا النظرية الإحصائية.

من جهته، أعرب د. هلال عن سعادته بمبادرة الدار العالمية واعتزازه بنشرها لكتابه الذي وصفته بأنه دراسة علمية أكاديمية رصينة، مشيرًا إلى أنه سيواصل البناء على ما توصل إليه في بحوثه ودراساته المقبلة.

وأرجع د.هلال الفضل في خروج هذا البحث للنور إلى أستاذه الدكتور عيسى علي عيسى، كما وجّه الشكر لكل من أ.د أنس عثمان، وأ.د عبدالعزيز بكري، وأ.د فؤاد كمال يوسف، على إسهاماتهم وتوجيهاتهم المفيدة والرائعة لإتمام هذا العمل.

د. هلال إسماعيل حاصل على درجة الدكتوراه بكلية العلوم – جامعة الأزهر، ودرجة الماجستير من معهد الدراسات والبحوث الإحصائية – جامعة القاهرة. بالإضافة للدبلوم العالي في الإحصاء من معهد الدراسات والبحوث الإحصائية – جامعة القاهرة، وكذلك بكالوريوس العلوم تخصص الفلك من كلية العلوم جامعة القاهرة.

