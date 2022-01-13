«لاماير» الألمانية و«DVN» الأمريكية أبرزها.. 3 شركات عالمية تتأهل لمناقصة استشارى مركز تحكم إقليمى للطاقة

المناقصة تتضمن تقديم الشركات الاستشارية عروضًا توضح سابقة خبراتها فى تنفيذ مراكز مماثلة، وتحليل العروض تم عبر المصرية لنقل الكهرباء والوكالة الفرنسية للتنمية، المموِّلة للمشروع.

تأهلت ثلاث شركات استشارية عالمية لمناقصة سابقة الخبرة الخاصة بمركز تحكم إقليمى للطاقة بالإسكندرية التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء أن الشركات المتأهلة للمناقصة المطروحة فى سبتمبر الماضى تضم «لاماير» الألمانية و«DVN» الأمريكية، وأخرى لم تفصح عنها.

وأضافت المصادر، فى تصريحات، لـ«المال»، أن المناقصة تتضمن تقديم الشركات الاستشارية عروضًا توضح سابقة خبراتها فى تنفيذ مراكز مماثلة، موضحة أن تحليل العروض تم عبر المصرية لنقل الكهرباء والوكالة الفرنسية للتنمية، المموِّلة للمشروع.

وأوضحت أن «الكهرباء» ستطرح مناقصة لاستشارى دراسة الجدوى على الشركات الثلاث خلال الفترة المقبلة، على أن تقوم الشركات بتقديم عروض فنية ومالية إلى المصرية للنقل.

وأشارت إلى أن المكتب الاستشارى الذى سيتم اختياره سيتولى إجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمركز وإعداد الدراسات البيئية وغيرها من المستندات اللازمة للمركز.

وقالت إنه من المتوقع أن تتراوح استثمارات المركز بين 800 و600 مليون جنيه، وتكمن أهميته فى المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمنها، ومناورات تغيير الأحمال، إلى جانب تقليل الفقد، عبر اكتشاف المشكلة وحلّها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.

ونجحت المصرية لنقل الكهرباء فى تدبير التمويل الخاص بالمركز من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية عبر قرض سيتم سداده على آجال طويلة بقيمة 50 مليون يورو، فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير مراكز التحكم وشبكات النقل والتوزيع حتى 2025.

وأكدت المصادر أن مدة تنفيذ المركز تتراوح بين عام ونصف إلى عامين، على أن يتم طرح مناقصة لتنفيذ المركز لاحقًا وتتولى الشركة الفائزة بتنفيذ نظام تحكم رئيسى، ومبنى خاص بكل مركز،

إضافة إلى شبكات الوقاية والاتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وتملك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حاليًّا تشمل المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، والقناة الإقليمى،

وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10، كما قامت بتوقيع إنشاء وتطوير نحو 4 مراكز أخرى العام الماضى.