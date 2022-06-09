لالتقاط «سيلفي».. ضبط شخص جلس أعلى سطح قطار بالصعيد

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات مقطع فيديو نشر عبر أحد البرامج التلفزيونية يتضمن جلوس شخص أعلى سطح قطار في خط الصعيد، والتقاطه صورة لنفسه معرضًا حياته للخطر، ويحث المواطنين على عدم ارتكاب تلك الوقائع.

وبالفحص ومن خلال إجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط- أعلى أحد القطارات “القاهرة – الأقصر” وذلك أثناء سيره بنطاق دائرة مركز شرطة ديروط.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح، واتخذت الإجراءات القانونية.