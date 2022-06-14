«لاكي» تحصل على موافقة البنك المركزي النهائية لإطلاق بطاقتها في بالسوق

أعلنت شركة لاكي (Lucky)، التطبيق الرائد في تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط، حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق بطاقة الخصم المباشر “لاكي وان”، بالتعاون مع بنك المشرق وميزة و إم دي بي (MDP).

وقالت، في بيان صحفي، إن البطاقة صممت خصيصى لتقدم للعميل المصري أعلى نسبة كاش باك، فضلًا عن العديد من الحلول المالية المتنوعة مثل دفع الفواتير، والسحب والإيداع.

ويأتي التعاون بين الجهات المذكورة تماشيًا مع توجيهات وخطط البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد غير النقدي،

حيث يستهدف البروتوكول تسهيل خدمة الحصول على بطاقة “لاكي وان” من خلال تطبيق لاكي بإجراءات بسيطة وسريعة، إضافة إلى التمتع بخدمات “التقسيط” المقدمة من خلال تطبيق لاكي،

وستقدم البطاقة أعلى نسبة كاش باك في مصر تصل إلى 5% من أي تاجر. وتسهيلًا على العملاء يمكن إجراء عمليات الإيداع والسحب بالكارت عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

وتعليقًا على الشراكة أوضح أيمن عيسوى، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة لاكي، قائلًا: “لاكي تعمل دائمًا من منطلق مسئوليتها المجتمعية نحو دعم المناخ البيئي لتكنولوجيا الخدمات المالية، فضلًا عن سعيها الدائم نحو تحقيق تجربة شراء مثالية للعملاء غير المستفيدين من الخدمات البنكية”.

وأكد عيسوي قائلًا: “لذا تأتي تلك الشراكة دعمًا لمستهدفات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي، بما سيسهم في التحرك قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد لملايين من الأشخاص”.

في هذا الإطار صرح الأستاذ عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق- مصر قائلًا: “نفتخر بالتعاون مع كل من شركة لاكي Lucky وشركة ميزة وإم دي بي (MDP)، وهم من الشركات الرائدة في السوق المصرية”.

وأضاف: “هذه الشراكة ستمكّننا من تطوير منتجات وخدمات البنك وتعزيز التجربة البنكية للعملاء، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين بنك المشرق- وشركات التكنولوجيا المالية مما يعزز الشمول المالي في مصر”.

كما أكد أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي بي (MDP): “تأتي شراكة MDP الإستراتيجية مع شركة Lucky لزيادة حلول الشركة المالية الرقمية؛ في إطار دعمنا لعملائنا من خلال نظامنا المتكامل لحلول المدفوعات الرقمية؛

حيث تلعب الشركة دور المزوّد المتكامل للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية بالبطاقات الذكية وحلول الدفع الإلكترونية”.

مضيفًا: “إننا مستمرون في تطوير الحلول التي نقدمها في مجال التكنولوجيا المالية؛ مما يوفر لشركائنا المرونة والقدرة على تلبية احتياجات عملائهم المتغيرة والديناميكية”.

وأكد نافع: “إننا متحمسون لاقتناص فرص نمو مبتكرة مع شركة Lucky بما يتماشى مع رؤية MDP لأن نكون الشريك الأفضل في تعزيز الخدمات والحلول المالية الرقمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.