لاقتناص فرص الأعمال.. رئيس إل جي يزور معرض «نيوم» في السعودية

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس أن رئيسها جو جو-وان زار معرض مدينة “نيوم” في الرياض الأسبوع الماضى، بحسب وكالة يونهاب.

خلال زيارته للمعرض، تم إطلاعه على 3 مشاريع لمدينة “نيوم” المستقبلية العملاقة، بما في ذلك مشروع مدينة “ذا لاين” الخطية بامتداد 170 كيلومترا، ومشروع “أوكساجون” وهو مجمع صناعي مثمن الأضلاع عالي التقنية يطفو على البحر، ومشروع مجمع السياحة الجبلي “تروجينا”.

وعقد جو مؤتمرا لمراجعة استراتيجيات أعمال الشركة على المديين المتوسط والطويل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال جو إنه يجب أن تؤمن إل جي إلكترونيكس العديد من فرص الأعمال في مجموعة واسعة من المجالات لمشروع مدينة “نيوم”، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، والتلفزيون، وتكنولوجيا المعلومات، والتنقل والروبوتات، وحلول الهواء، والشاشات التجارية من خلال الاستفادة من تكنولوجياتها المتراكمة على مر السنين.

وقام بزيارة موقع إنتاج مكيفات الهواء المتميزة المجهزة بمكونات موفرة للطاقة في الرياض.