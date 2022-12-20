«لاقتراب إنهائها».. الحكومة تبحث سبل الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين.

في مستهل الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على وشك الانتهاء من تنفيذها، ومن ثم يجب العمل على بدء خطة ترويج وتسويق لهذه المنطقة المتميزة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برنامج إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح محفزات نجاح مناطق الأعمال المركزية، ومن ضمنها العمل على توفير بيئة تشريعية تساعد فى جذب الاستثمار لهذه المنطقة، وتوفير الدعم الحكومي وتطبيق السياسات التحفيزية المبتكرة، مع التخطيط الحكومي وتوفير البيئة المؤسسية الملائمة فضلا عن الخدمات الإدارية الفعالة.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض عدد من السياسات التحفيزية في الدول المجاورة وبحث سبل الاستفادة منها.