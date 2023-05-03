لاقتحام السوق السعودية.. تنظيم ملتقى الأعمال الكوري-السعودي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

قالت وكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية اليوم الأربعاء إنها ستنظم مع المكتب الفرعي لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، ملتقى الأعمال الكوري-السعودي بعد ظهر اليوم في سيول، بحسب وكالة يونهاب.

ويقدم معهد إدارة المشاريع شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) ويقوم بتنشئة خبراء في إدارة المشاريع، يقومون بتخطيط وإشراف على مشاريع متعلقة برؤية السعودية 2030 ويقدم معلومات حول مشاريع محلية.

كما تنظم الوكالة ملتقى الأعمال لتقديم الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بتقنيات متقدمة مثل المدينة الذكية والذكاء الاصطناعي، يمكن ربطها (تقنيات) بمشاريع سعودية، تماشيا مع الجدول الزمني لزيارة رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة بدر محمد بورشيد إلى كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تشارك في الملتقى 24 شركة كورية صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة ترغب في دخول السوق السعودية، وتوقع 9 شركات منها مذكرات تفاهم مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة.