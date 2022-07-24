لافروف يؤكد ضرورة إزالة أوكرانيا للألغام في الموانئ قبل تصدير أقماحها

قال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا إن القضايا المتعلقة بالقمح الأوكراني لابد أن تحل من خلال المركز التنسيقي الذي تم إنشاؤه في إسطنبول، وأن يقوم الجانب الأوكراني بإزالة الألغام التي تم وضعها في الشواطئ والموانئ.

وأضاف لافروف خلال كلمته في مقر وزارة الخارجية المصرية بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، تقوم تركيا بضمان أمن مرور سفن الشحن الغذائية بمساعدة سفنها الحربية وضمان أن لا تدخل أسلحة إلى أوكرانيا عبر السفن التي تنوي شحن هذه الأقماح.

وتابع: أما فيما يخص موضوع القمح الروسي فقد تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بعملية ضمان سلاسل الإمداد وهذا يتعلق في المقام الأول بتنفيذ هذه التعهدات .

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه بالنسبة للموقف في أوكرانيا فلقد قلت إننا ليس لدينا الآن طريقة لاستنئاف المفاوضات بشكل موسع ، ولن يكون هناك أي مفاوضات قبل أن تقنعنا أوكرانيا بعدم تدخل بريطانيا أو أمريكا أو أي من الحلفاء الآخرين في المفاوضات والخيار الآن لدى الأوكرانيين .