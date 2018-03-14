لافروف: ليس من مصلحة روسيا مقتل الجاسوس سكريبال

أحمد صبرىقال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه ليس من مصلحة روسيا مقتل الجاسوس سكريبال، وما يقوم به البريطانيون يتنافي مع القانون الدولى.جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الصحفيين بموتمر صحفى مشترك، مع وزير الخارجية التركى فى موسكو، اليوم الأربعاء، عن إمهال رئيسة الوزراء تيريزا ماى روسيا حتى نهاي

أحمد صبرى

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه ليس من مصلحة روسيا مقتل الجاسوس سكريبال، وما يقوم به البريطانيون يتنافي مع القانون الدولى.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الصحفيين بموتمر صحفى مشترك، مع وزير الخارجية التركى فى موسكو، اليوم الأربعاء، عن إمهال رئيسة الوزراء تيريزا ماى روسيا حتى نهاية أمس الثلاثاء، لتفسير كيف جرى استخدام غاز (نوفيتشوك) للأعصاب، الذى طوره الجيش السوفيتي، على الأراضى البريطانية فى تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى مدينة سالزبرى بجنوب إنجلترا.

وأضاف: “لم نتلق أى مطالبة رسمية من لندن حول الواقعة وجاهزون للرد على أى استفسارات”.