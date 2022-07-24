لافروف : نحضر للنسخة الثانية من قمة روسيا أفريقيا منتصف 2023

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن بلاده تدعم التوصل إلي حل للصراع العربي الإسرائيلي ، و نؤكد على ضرورة التوصل إلي حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية .

و قال لافروف – خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في مقر وزارة الخارجية المصرية بحضور وزير الخارجية سامح شكري – إنه سوف يتم عقد قمة روسية أفريقية في القريب العاجل ونحضر الآن للقمة الثانية من قمة روسيا أفريقيا على أن تكون منتصف 2023 ، حيث كانت القمة الأولي في مدينة سوتشي الروسية. .

وأضاف لافروف :” نرحب بكافة المبادرات التي يقوم بها الجانب المصري مثل مبادرة شنغهاي والعديد من المبادرات وسوف تشارك مصر في قمة البريكس تحت قيادة الصين ، و ندعم الجهود المصرية بشكل أكثر قوة في أعمال تلك المنظمات الدولية”.

و تابع لافروف : أري أن هناك حوارا بناء في العديد من القضايا منذ صباح اليوم حيث تم شرح وجهة النظر الروسية فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا .

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلي مصر لإلقاء كلمة أمام جامعة الدول العربية ، وذلك ضمن جولة يقوم بها في أفريقيا تشمل كل من الكونغو وأوغندا وإثيوبيا .