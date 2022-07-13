لافتات تعريفة الركوب بعد الزيادة تتصدر واجهات ميناء بورسعيد البري

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إدارة ميناء بورسعيد البري بالإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس بالتعريفة الجديدة بعد الزيادة، يتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة أو تقسيم خط السير.

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد بحي الضواحي، بعد تعديل أسعار الوقود رافقة خلالها اللواء اشرف مؤمن مساعد الأمن والعقيد محمد المصري مدير إدارة المرور وهالة ابو العز رئيس حي الضواحي.

وتأكد محافظ بورسعيد من انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات، حيث شدد محافظ بورسعيد على السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما التقى محافظ بورسعيد عددًا من المواطنين، للتعرف على ٱرائهم في مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء البري، مؤكدا أنه صمم على أحدث طراز تماشيا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات، وأعرب المواطنون عن امتنانهم للخدمات المقدمة بالميناء البري .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد اعلن اليوم انه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة اسعار المواد البترولية

وأصدر محافظ بورسعيد تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار و انتظام منظومة العمل ،ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين او احتكار المواد البترولية .

وتفقد سير وانتظام العمل بمحطة وقود إيني المتكاملة بحي الضواحي، والتي أنشئت ضمن عدد من محطات الوقود التي تم تطويرها وإنشاؤها مؤخرًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بعد الأسعار الجديدة للبنزين و الوقود،

وخلال جولته، أكد محافظ بورسعيد أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة المحددة للوقود والبنزين والسولار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطن، والإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة.

مشيرا إلى أن محطة إيني بالضواحي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير محطات الوقود لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، لافتًا إلى أن المحطة أقيمت لخدمة المترددين على هذه المنطقة الحيوية التي أصبحت تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بعد إنشاء الميناء البري الجديد.

وأوضح أن محافظة بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا في محطات الوقود، ضمن خطة المحافظة لتزويد محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين والسولار، مشددًا على توفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على الخدمة.