لافا تكنولوجي تطلق مبادرة التأهيل من أجل التوظيف

المال خاص أطلقت شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف المحمولة مبادرة التأهيل من أجل التوظيف وتستهدف تعيين ٢٠٠٠ شاب من خريجي الجامعات في مقر الشركة بمصر الشهر المقبل. وقال فيكرام سينج برمار، الرئيس التنفيذي لشركة لافا تكنولوجيز أفريقيا، إن تطوير مهارات الشباب وتوظيفهم يعد من أهم و أكبر ا



المال خاص

أطلقت شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف المحمولة مبادرة التأهيل من أجل التوظيف وتستهدف تعيين ٢٠٠٠ شاب من خريجي الجامعات في مقر الشركة بمصر الشهر المقبل.



وقال فيكرام سينج برمار، الرئيس التنفيذي لشركة لافا تكنولوجيز أفريقيا،

إن تطوير مهارات الشباب وتوظيفهم يعد من أهم و أكبر المساهمات التى تقدمها الشركة للمجتمع، وتعتبر من أهم الوسائل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد”.

وأعرب برمار عن رؤية شركة لافا في توظيف أكثر من 2000 شاب بحلول شهر فبراير 2018 من مختلف مناطق مصر بما في ذلك القاهرة، الدلتا، صعيد مصر وسيناء. ترتكز هذه الرؤية على جذب الخريجين الجدد من مختلف الجامعات الذين يمكن تدريبهم لمنحهم مناصب قيادية في الشركة.

وأشار إلى أن إحدى هذه المبادرات تجري بالفعل في الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باسوان، ويقوم فريق من لافا بتوظيف وتدريب خريجين جدد للعمل في الشركة.

وأوضح “فيكرام” أن المبادرة ستكون بدايتها في المناطق والمحافظات النائية الأكثر احتياجا وبدأت بمحافظات الدلتا، الصعيد والقاهرة، بتوظيف العديد من الشباب فى مقرات لافا فى القليوبية، الغربية، المنوفية، الفيوم، المنيا، أسيوط، أسوان، الإسكندرية وبعض المناطق بالقاهرة والجيزة وتم التركيز على تمكين الفئة العمرية من الشباب الأقل من 30 عاما وتحديدا حديثى التخرج.