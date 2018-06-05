«لافا تكنولوجي» تطلق سلسلة هواتف Lava’s PRIME

المال- خاص :أطلقت شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف سلسلة هواتف جديدة مقاومة للصدمات والكسر في السوق المصري تحمل مسمى "Lava’s PRIME".وقال فيكرام بارمار، الرئيس التنفيذي لشركة لافا في مصر وأفريقيا، إن هواتف برايم من لافا "Lava’s PRIME" تتكون من مواد البولى كربونات المستخدمة في ال

المال- خاص :

أطلقت شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف سلسلة هواتف جديدة مقاومة للصدمات والكسر في السوق المصري تحمل مسمى “Lava’s PRIME”.

وقال فيكرام بارمار، الرئيس التنفيذي لشركة لافا في مصر وأفريقيا، إن هواتف برايم من لافا “Lava’s PRIME” تتكون من مواد البولى كربونات المستخدمة في الجسم من برايم يستخدم في صنع الخوذات، والتي تعطي ثبات أكثر بكثير مقارنة بالهواتف العادية.

وأضاف “فيكرام” أن سلسة هواتف “لافا برايم” الجديدة تتمتع بجودة صوت عالية نظرًا لوجود سماعات عالية الجودة ومكبرات صوت مستخدمة في صنع هذا الهاتف.

وأوضح “فيكرام” فى بيان صحفى اليوم أن الهواتف في الهند يتم تصنيعها بطريقة تمكنها من تحمل الصدمات دون التعرض للضرر، مؤكدا أنه تم تصميم Lava Prime أيضًا للسماح للمستهلك بالاستمتاع بأفضل تجربة اتصال في فئته حيث يتم تزويده بمكبر صوت ومستقبل منفصل لضمان الوضوح التام في المكالمات الهاتفية.

وأشار إلى أن الهاتف الجديد يحمل ميزة أخرى مهمة للغاية في Lava Prime هي بطاريته التي تدوم طويلاً والتي يمكن أن توفر للمستخدم ما يصل إلى 5 أيام من النسخ الاحتياطي للبطارية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة لافا تكنولوجى Lava Prime يضمن إرضاءا للمستهلكين من خلال الميزات المختلفة التي يتم تزويدها بها ومن دون شك سوف يضعون معايير عالية في المستقبل للمتنافسين

قال مدير إدارة الإنتاج (سوراب فيرما): إن لافا برايم سيكون متوفر في السوق من 4 يونيو بسعر 469 جنيهًا.