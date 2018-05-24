لافا تكنولوجي تستحوذ على 4% من مبيعات المحمول‎

محمود جمالقال فيكرام سينج بارمار، رئيس شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف في مصر وإفريقيا، إن شركته تستحوذ على 4% من مبيعات سوق المحمول بمصر، منذ بدء توزيع هواتفها رسمياً بداية العام الحالي، ولديها تواجد في 24 محافظة.جاء ذلك على هامش حفل السحور الذي عقدته الشركة -أمس الأربعاء. وأوضح سينج،

محمود جمال

قال فيكرام سينج بارمار، رئيس شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف في مصر وإفريقيا، إن شركته تستحوذ على 4% من مبيعات سوق المحمول بمصر، منذ بدء توزيع هواتفها رسمياً بداية العام الحالي، ولديها تواجد في 24 محافظة.

جاء ذلك على هامش حفل السحور الذي عقدته الشركة -أمس الأربعاء.

وأوضح سينج، أن مؤشرات الاقتصاد المصري في نمو متزايد بالتزامن مع حالة الاستقرار السياسي الذي تشهدها البلاد، مبينًا أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، أكثر الفئات العمرية شراءًا للهواتف الذكية.

وأشار إلى أن لافا عقدت شراكة استراتيجية خلال المرحلة الماضية مع مجموعة من الموزعين للوصول إلى كافة محافظات الجمهورية، ضمن خطتها للاستحواذ على 20٪ من مبيعات السوق المحلية في 2020.

تعتبر مصر أول محطة لها في إفريقيا، وتتطلع الشركة إلى التوسع في عدد أكبر من البلدان الإفريقية خلال الشهور القليلة المقبلة.

ورأى الرئيس التنفيذى لشركة لافا فى مصر وأفريقيا، أن صناعة الهواتف الذكية في مصر شهدت تطورًا غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية، ولأن هناك دائمًا تقدمًا جديدًا في التقنية، فإن حواجز الدخول إلى هذه الصناعة منخفضة مما جعل دخول العديد من اللاعبين الجدد إلى السوق أمرا سهلا.