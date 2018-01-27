لافا تكنولوجى : 2 تريليون دولار حجم صناعة الإلكترونيات عالميا‎

المال– خاصقال فيكرام سينج برمار، الرئيس التنفيذي لشركة لاڤا تكنولوجى بمنطقة أفريقيا للهواتف المحمول، إن حجم صناعة الإلكترونيات عالميًّا تبلغ 2 تريليون دولار، واليوم تنمو هذه الصناعة عبر تلبية احتياج المستهلكين لمنتجات ذات جودة عالية.وأكد فيكرام أنه لكي نكون قادرين على القيام بذلك، أصبح من

المال– خاص

قال فيكرام سينج برمار، الرئيس التنفيذي لشركة لاڤا تكنولوجى بمنطقة أفريقيا للهواتف المحمول، إن حجم صناعة الإلكترونيات عالميًّا تبلغ 2 تريليون دولار، واليوم تنمو هذه الصناعة عبر تلبية احتياج المستهلكين لمنتجات ذات جودة عالية.

وأكد فيكرام أنه لكي نكون قادرين على القيام بذلك، أصبح من الواضح لنا في عام 2012 أنه من المهم لأي علامة تجارية عالمية أن يكون لها السيطرة الكاملة على عمليات التصنيع، بدءًا من البحث والتطوير وتصميم الأجهزة والبرمجيات إلى إنتاج وتصنيع سلع جاهزة.

وتابع: لقد استثمرنا، السنوات التسع الماضية، لجعل هذا ممكنًا، واليوم نحن نراهن على أن منتجاتنا توفر أعلى جودة وأفضل تجربة مستخدمة لعملائنا. نحن نتحدى أنفسنا كل يوم في هذه الرحلة من التميز ونسعى لتوفير كل ما هو أفضل للمستهلك، بالتزامن مع توفير أكبر شبكة خدمة ما بعد البيع في هذه الصناعة؛ استرشادًا برؤيتنا، نخطط لإنشاء أكثر من 30 مركز خدمة مملوكة للشركة في مصر، وإقامة تمايز حقيقي في هذه الصناعة، تمايز مبني على الثقة والجودة”.

وقالت شركة لافا تكنولوجى، فى بيان لها، بمناسبة احتفال جمهورية الهند بالعيد الـ68: “على مدى العقدين الماضيين، الإبداع كان المحرك الأساسي لصناعة الهواتف المحمولة في العالم. حيث كانت العلامات التجارية العالمية المتواجدة في أمريكا وأوروبا وكوريا في منافسة شديدة تسعى للسبق في الابتكار وطرح كل ما هو جديد. هذه المنافسة جعلت الأجهزة المحمولة جزءًا لا يتجزأ من الحياة البشرية من خلال جلب إمكانيات متنوعة لجهاز واحد”.

وأضافت الشركة: اليوم الهاتف المحمول قد استبدل الكاميرات الرقمية، الكشافات، الآلات الحاسبة، المفكرات، وإلى حد كبير أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. أصبح الهاتف المحمول، اليوم، مصدرًا رئيسيًّا للوصول إلى الإنترنت، حجز الفنادق وتذاكر السفر والترفيه، والأهم من ذلك التنقل للجهات المطلوبة بدقة.

وأوضحت أن العلامات التجارية العالمية كانت، على مدار العقدين الماضيين، تتنافس على الدفع بمميزات جديدة وجلب التقنيات المبتكرة للمستهلكين، مما أدى إلى تحول الهاتف المحمول من أداة للتحدث إلى جزء لا ينفصل عن حياة الإنسان، واليوم لا يمكنك تخيل الحياة في غياب هاتفك النقال.

وأشارت “لافا تكنولوجى” إلى أن هذه المنافسة أدت إلى خلق العديد من العلامات التجارية الأخرى التي تستخدم التكنولوجيات المتاحة والنظام البيئي لإنتاج هواتف منخفضة التكلفة وغنية بالإمكانيات دون الاستثمار بشكل كبير في جودة المنتج والتصنيع.