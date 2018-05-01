لافا الهندية: نستهدف 20٪ من سوق الهواتف المحمولة بمصر في 2020

المال – خاص قالت شركة "لافا الهندية" للهواتف المحمولة، الثلاثاء، إنها حققت نتائج أعمال جيدة فى السوق المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى 2018، لافتة إلى أن تستهدف الوصول إلى 20٪ من حصة السوق بمصر في 2020، وفق بيان…

المال – خاص

قالت شركة “لافا الهندية” للهواتف المحمولة، الثلاثاء، إنها حققت نتائج أعمال جيدة فى السوق المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى 2018، لافتة إلى أن تستهدف الوصول إلى 20٪ من حصة السوق بمصر في 2020، وفق بيان

وكشف فيكرام سينج بارمار الرئيس التنفيذى لشركة لافا فى مصر وإفريقيا، أن شركته استطاعت فى الربع الأول من العام المالى الجديد على الرغم من حداثة تواجدها فى السوق المصرى الوصول إلى 24 محافظة .

وقال “فيكرام”، إن ” هواتف لافا رسخت وجودها في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، مرسى مطروح، الإسماعلية، بورسعيد، السويس، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، الفيوم، المنيا، أسوان، الأقصر، قنا، بني سويف، سوهاج والبحر الأحمر وسرعان ما ستكون متاحة في جميع أنحاء مصر”.

وأكد أن الشركة الهندية ستواصل توسعها في مصر لتصل إلى هدفها في توفير هواتفها النقالة في كل محافظة في مصر

ولفت إلى أن “لافا” ضخت استثمارات ضخمة في مصر بلغت ملايين الجنيهات مما مهد الطريق لخلق فرص عمل لآلاف الشباب المصري.

وبدأت رحلة شركة لافا في مصر في محافظة القليوبية. على الرغم من صعوبة هذه المرحلة التجريبية التي دامت لمدة ثلاثة أشهر، شهدت القليوبية محطة انطلاق ناجحة لشركة لافا، مما أكد لفريق إدارة الشركة على أن السوق المصري في حاجة إلى لاعب جديد في صناعة الهواتف مثل لافا.

وأشار إلى أن شراكة لافا مع العديد من الموزعين البارزين في السوق ساعدتهم في الوصول لكافة محافظات مصر في فترة وجيزة بالإضافة إلى منحهم القدرة على التحكم في قنوات التوزيع الخاصة بهم والتي تعتبر ميزة تنافسية فريدة من نوعها. علاوة على ذلك، مهدت استثمارات لافا في مصر الطريق لمنافذ البيع الصغيرة ومتوسطة الحجم للتوسع والنجاح مما جعل لافا منافسًا مهمًا في صناعة الهواتف.

وقال إن نموذج توزيع شركة لافا أثبت نجاحه في أكثر من 17 بلداً على الصعيد العالمي، وحتى الآن في مصر، فإنه يثبت أيضاً نجاحا غير مسبوق مما جعلها الآن في طريقها للوصول إلى 20٪ من حصة السوق المصري بحلول عام 2020. وعلاوة على ذلك، فإن رحلة لافا في تزايد وتوسع مستمر، حيث تعتبر مصر أول محطة لها في إفريقيا، وتتطلع الشركة إلى التوسع في عدد أكبر من البلدان الأفريقية خلال الشهور القليلة القادمة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة لافا فى مصر وإفريقيا أن صناعة الهواتف الذكية في مصر شهدت تطورا غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية

وتابع “لأن هناك دائمًا تقدمًا جديدًا في التقنية، فإن حواجز الدخول إلى هذه الصناعة منخفضة مما جعل دخول العديد من اللاعبين الجدد إلى السوق أمرا سهلا”.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة لافا الهندية، إن شركة Lava Mobiles ، وهي شركة هندية متخصصة في تصميم وتصنيع الهواتف الذكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، الفرصة لبدأ نشاطها في مصر من خلال توفير منتجاتها المبتكرة و المطورة خصيصا لتلبية احتياجات و متطلبات المستهلك المصري. تتمثل رؤية شركة لافا في تمكين المستهلك المصري من خلال تقديم هواتف ذكية في متناول يد جميع المصريين و بجودة عالية.