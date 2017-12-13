لافا الهندية تقتحم سوق الهواتف فى مصر‎

محمود جمال بدأت شركة "لافا تكنولوجي" الهندية للهواتف المحمولة، نشاطها بالسوق المحلية، كلاعب جديد ينضم إلى حلبة المنافسة مع العلامات التجارية الكورية والصينية المعروفة. وقالت مصادر قريبة الصلة من الشركة، إنها تراهن على طرح أجهزة هواتف تقليدية وذكية بجودة عالية وأسعار معقولة، تناسب كافة الشرائح السع

محمود جمال

بدأت شركة “لافا تكنولوجي” الهندية للهواتف المحمولة، نشاطها بالسوق المحلية، كلاعب جديد ينضم إلى حلبة المنافسة مع العلامات التجارية الكورية والصينية المعروفة.

وقالت مصادر قريبة الصلة من الشركة، إنها تراهن على طرح أجهزة هواتف تقليدية وذكية بجودة عالية وأسعار معقولة، تناسب كافة الشرائح السعرية للمستخدمين.

وأوضحت المصادر لـ”المال”، أن لافا دخلت إلى السوق المحلية بعد دراسة احتياجات المستهلكين، عقب إنهاء كافة التراخيص والإجراءات المطلوبة، وقررت التوسع فى أفريقيا انطلاقاً من مصر لعدة اعتبارات، منها عدد السكان، وتشابه الثقافة والقيم بين المجتمعين المصرى والهندى.

وأضافت: بدأت الشركة نشاطها فى محافظة القليوبية خلال الشهور الماضية كمرحلة أولى، واستطاعت تحقيق حصة سوقية تتراوح بين 8 و10 %، كما تعتزم التوسع خلال المرحلة المقبلة على مستوى باقى محافظات الجمهورية.

يذكر أن لافا تأسست فى عام 2009، ولديها تواجد فى 16 دولة حول العالم، منها الهند وروسيا والمكسيك والسعودية والكويت وتايلاندا.