لافا الهندية تطلق مسابقة Lava Game of Phones

المال – خاص : أطلقت لاڤا الهندية للهواتف المحمول حملة حصرية تقدم ضمان إضافي مدته سنتين على جميع هواتفها الذكية لفترة محدودة. وقررت الشركة بث مسابقة هى الأولى من نوعها على قناةONSPORTS تحت عنوان "Lava Game of Phones"، كل يوم…

المال – خاص :

أطلقت لاڤا الهندية للهواتف المحمول حملة حصرية تقدم ضمان إضافي مدته سنتين على جميع هواتفها الذكية لفترة محدودة.

وقررت الشركة بث مسابقة هى الأولى من نوعها على قناةONSPORTS تحت عنوان “Lava Game of Phones”، كل يوم إثنين وخميس على برنامج “مساء الأنوار” الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي.

وقامت الشركة المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية، بإطلاق المسابقة يوم الإثنين الماضى، وتستمر حتى 31 مايو 2018.

وقال فيكرام سينج بارمار، الرئيس التنفيذى لشركة لافا تكنولوجى فى مصر وأفريقيا، إن قواعد المسابقة بسيطة، وكل المطلوب للمشاركة فيها هو مشاهدة حلقة “مساء الأنوار”، حيث سيتم تقديم سؤالين مختلفين على الهواء مباشرة، وأثناء الحلقة سيتم نشر سؤال الحلقة على صفحة Lava Mobiles Egypt على الفيسبوك، وسيتم اختيار الفائز بناءً على الإجابة الصحيحة، بالإضافة إلى حصوله على أكبر نسبة من التفاعل في قسم التعليقات.

وكشف أن المسابقة تستهدف اختيار 22 فائز الذين سيحصلون على فرصة الفوز بهاتف 4G من هواتف لاڤا الذكية.

وأضاف أن المسابقة هي مبادرة حصرية من شركة لاڤا التي تشارك المصريين حبهم لكرة القدم، وترتكز على ثقة شركة لاڤا في منتجاتها، وإدراكها لرغبة المصريين في الحصول على هواتف ذكية تتميز بالأداء العالي والأناقة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل لاڤا على إطلاق شبكة كبيرة من مراكز الخدمة في جميع محافظات مصر، لضمان إرضاء عملائها، والإجابة على استفساراتهم.



