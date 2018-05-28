لافا الهندية تطرح أول تابلت قبل نهاية العام

المال-خاصتعتزم شركة لافا تكنولوجى الهندية للهواتف، طرح أول حاسب لوحى (تابلت) بالسوق المحلية قبل نهاية العام الحالى.قال فيكرام سينج برامار، رئيس الشركة فى مصر وأفريقيا، إن سعر الجهاز المرتقب يبلغ 120 دولارًا، موضحا أن الشركة بدأت رسميا فى توزيع أجهزتها على مستوى الجمهورية مطلع العام الحالى، وتستح

المال-خاص

تعتزم شركة لافا تكنولوجى الهندية للهواتف، طرح أول حاسب لوحى (تابلت) بالسوق المحلية قبل نهاية العام الحالى.

قال فيكرام سينج برامار، رئيس الشركة فى مصر وأفريقيا، إن سعر الجهاز المرتقب يبلغ 120 دولارًا، موضحا أن الشركة بدأت رسميا فى توزيع أجهزتها على مستوى الجمهورية مطلع العام الحالى، وتستحوذ حاليا على %4 من مبيعات سوق المحمول فى مصر.

وأضاف برامار لـ«المال»، على هامش حفل السحور الذى عقدته الشركةأن لافا تبيع 50 ألف هاتف ذكى شهريا، من إجمالى متوسط مبيعات تحققها السوق المصرية، تصل إلى 1.2 مليون جهاز، ولديها 9 هواتف بأسعار تبدأ من 300 إلى 4 آلاف جنيه.

أكد أن هواتف الشركة متوافرة فى 7 آلاف محل، من خلال التعاقد مع 30 موزع معتمد، ومتاجر التجزئة الكبرى وشركات المحمول ومنها «فودافون»، و«اتصالات»، و«راية»، و«بى تك»، و«موبايل شوب»، و«راديو شاك»، و«2B»، كما يوجد فى كل محافظة مركزًا لتقديم خدمات ما بعد البيع.

ألمح إلى أن حجم استثمارات الشركة محليا يقدر 10 ملايين دولار حتى الآن، وزيادتها مرهونة ببدء التصنيع المحلى آواخر 2019، واجتمع مع ياسر القاضى، وزير الاتصالات، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وتفاضل لافا بين مدينتى أسيوط وبنها لتنفيذ المشروع.

ذكر أن الشركة تحقق مبيعات فى الهند تصل إلى مليونى جهاز شهريا، وتخطط إلى طرح عروض وباقات مشتركة على هواتفها بالتنسيق مع شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن لافا تأسست 2009، لديها تواجد فى 16 دولة أبرزها الهند، وروسيا، والمكسيك، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتايلاند، ونيبال، وإندونيسيا، وميانمار، وباكستان، وتمتلك مركزًا للبحث والتطوير فى الهند، وحققت إيرادات خلال العام المالى الماضى 2016/2017 بلغت 1.2 مليار دولار، وبدأت الشركة جس نبض السوق المصرية فى مايو 2017 من خلال التواجد بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى.