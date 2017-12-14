لافا الهندية تستهدف 20٪ من مبيعات المحمول في مصر‎

المال خاص تستهدف شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف الاستحواذ علي ٢٠٪ من مبيعات سوق المحمول في مصر وبيع ٢٠٠ ألف وحدة شهريا بحلول ٢٠٢٠. قال فيكرام سينج برمار، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر وإفريقيا في بيان صحفي، إنها ستطلق مجموعة هواتفها في السوق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. و

المال خاص

تستهدف شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف الاستحواذ علي ٢٠٪ من مبيعات سوق المحمول في مصر وبيع ٢٠٠ ألف وحدة شهريا بحلول ٢٠٢٠.

قال فيكرام سينج برمار، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر وإفريقيا في بيان صحفي، إنها ستطلق مجموعة هواتفها في السوق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف “فيكرام” عن أن الشركة أطلقت بالفعل هواتفها في محافظة القليوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية كمنطقة تجريبية لاختبار كفاءتها في العمليات ومنتجاتها بين المستهلكين المصريين.

وأضاف أن مناخ الاستثمار في مصر جذاب خصوصا أن قانون الاستثمار الجديد يشجع المستثمرين على العمل في السوق المصري وأن شركة لاﭬـا عازمة على وضع خطة للتصنيع في مصر خلال عام 2019.

وأكد أن تشابه العديد من الخصائص بين الشعبين الهندي والمصري وشفافية و مستقبلية قانون الاستثمار المصري جعلا مصر من أفضل البلاد الأفريقية لبدأ عمليات شركة لاﭬـا، مشيرا إلى أن مصر حازت لى ثقة الشركة مما جعلها تقرر أن تتخذ من مصر مقرا لإدارة كافة العمليات في قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن “لاﭬـا ” يعمل لديها 250 موظفا في مصر وسيرتفع العدد إلى 1000 موظف في يناير 2018

وتابع تسعي الشركة إلى إنشاء وتشغيل مراكز صيانة و خدمة ما بعد البيع تمتلكها الشركة في جميع المحافظات

