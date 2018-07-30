«لافا» الهندية تستهدف إنتاج 200 ألف هاتف ذكى

■ توقيع اتفاق نهائى خلال شهر.. وخطة للتصدير إلى 4 أسواق أفريقية محمود جمال تستهدف شركة لافا الهندية للهواتف المحمولة تصنيع 200 ألف جهاز هاتف ذكى شهريا كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.وقالت مصادر مطلعة وثيقة الصلة بالشركة إن «لافا« وشريكها الاستراتيجى



■ توقيع اتفاق نهائى خلال شهر.. وخطة للتصدير إلى 4 أسواق أفريقية



محمود جمال



تستهدف شركة لافا الهندية للهواتف المحمولة تصنيع 200 ألف جهاز هاتف ذكى شهريا كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

وقالت مصادر مطلعة وثيقة الصلة بالشركة إن «لافا« وشريكها الاستراتيجى «سمارت» وقعا بروتوكول تعاون مبدئيا خلال المرحلة الماضية مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية، لافتتاح خط إنتاج داخل أحد مصانعها لتصنيع جهاز محمول خاص بالشركة يحمل شعار «صنع فى مصر».

وأوضحت المصادر لـ«المال» أنه من المتوقع الوصول إلى اتفاق نهائى بين الأطراف المعنية خلال شهر وبدء التصنيع فورا خلال 4 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجهيز البنية التحتية للمشروع، وجار تحديد نسبة المكون المحلى، وحجم الاستثمارات المتوقعة.

وأكدت أنه سيتم طرح جزء من الإنتاج للسوق المصرية، وتصدير المتبقى إلى 4 دول أفريقية تعتزم الشركة التوسع بها عبر مكتبها الإقليمى بالقاهرة، تتمثل فى السوق السودانية فى أغسطس المقبل، ثم كينيا ونيجيريا وغانا بداية أكتوبر .

وأضافت أن الشركة تستحوذ حاليا على %4 من مبيعات سوق المحمول بمصر وتتطلع للوصول إلى %10 قبل نهاية العام الحالى، و%20 بحلول 2020 ضمن خطتها للمنافسة على المراكز الخمسة الأولى.

وذكرت أن «لافا» لديها انتشار قوى على مستوى الجمهورية من خلال 35 موزعا معتمدا، بالإضافة إلى المتاجر الكبرى منها «راية» و«بى تك» و«موبايل شوب»، وفروع شركات المحمول كفودافون واتصالات.

ونوهت المصادر بأن أكثر هواتف الشركة مبيعا تتراوح أسعارها بين 2 و3 آلاف جنيه وتدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات «4G»، كما يوجد فى كل محافظة مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع تصل إلى مركزين بأسيوط، وثلاثة بالقليوبية.

وتوقعت أن تشهد سوق المحمول تغييرات جذرية خلال العامين المقبلين عبر استحواذ 4 إلى 5 علامات تجارية على %80 من إجمالى المبيعات، فيما تتحرك %20 أخرى ذهابا وإيابا بالتزامن مع طرح الشركات الصينية هواتف بأسعار رخيصة.

وتأسست «لافا» فى2009 ، ولديها تواجد فى 16 دولة أبرزها الهند، وروسيا، والمكسيك، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتايلاند، ونيبال، وإندونيسيا، وميانمار، وباكستان، وتمتلك مركزًا للبحث والتطوير بالهند، وحققت إيرادات خلال العام المالى 2016/2017 بلغت 1.2 مليار دولار.

وبدأت الشركة نشاطها بمصر فى2017، باستثمارات تقدر بنحو10 ملايين دولار، وتصل مبيعاتها فى نيودلهى إلى مليونى جهاز شهريا.