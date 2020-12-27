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«لافارﭺ» تتحالف مع «إل إم إس» للإنشاءات للنهوض بمفهوم التشييد والبناء في مصر

توريد وصب نحو نصف مليون متر مكعب خرسانة لواحدٍ من أكبر علامات التطوير العقاري بالقاهرة الجديدة
شريف عمر 12:15 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 12:15 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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وقعت لافارﭺ مصر، التابعة لمجموعة لافارﭺ هولسيم العالمية، إتفاقية تحالف مع شركة إل إم إس للإنشاءات ، في سابقة تعد الأولى من نوعها في مجال التشييد والبناء في مصر.

وعبر سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة لافارﭺ مصر عن فخره بهذا التحالف الجديد، حيث عقب قائلاً: “إنطلاقاً من سعي لافارﭺ مصر الدؤوب نحو البحث عن التميز والإبتكار والتنمية المستدامة، يسعدنا التعاقد مع شركة إل إم إس للإنشاءات لإدارة توريد وصب نحو نصف مليون متر مكعب خرسانة لواحدٍ من أكبر علامات التطوير العقاري بالقاهرة الجديدة.”

وأضاف : “تدرس كل من لافارﭺ مصر وإل إم إس للإنشاءات حالياً حزمة من المشاريع الاستثنائية الأخرى التي من شأنها تعزيز سبل التعاون المشترك في المستقبل القريب للنهوض بمفاهيم التشييد والبناء المستدام في مصر.”

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سولومون: لافارﭺ مصر تتولي توريد وصب نحو نصف مليون متر مكعب خرسانة لأحد أكبر علامات التطوير العقاري

وأكد المهندس عمرو الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة إل إم إس للإنشاءات أن تلك الشراكة المثمرة تعد نواة البدء للنهوض بالخارطة العمرانية في مصر، حيث علق قائلاً: “جاءت شراكتنا مع لافارﭺ مصر تزامناً مع بدء تشييد وتطوير”وان ناينتي One Ninety”، أحد أهم وأكبرالمشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة التي نسعى من خلالها إلى خلق مفهوم جديد للحياة السكنية والتجارية والترفيهية.

وبذات التفرد الذي إنتهجناه لإتمام هذا المشروع غير المسبوق، وقع إختيارنا على لافارﭺ مصر لما لها من باع طويل وخبرات مشهودة كونها أحد رواد حلول التشييد والبناء المستدامة في مصر والعالم أجمع.”

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شهد ميلاد هذا التحالف وفدين من مجلسي إدارة الشركتين، حيث إتفق الطرفان على الرؤية والإرادة وتبادل الخبرات. ومن المتوقع البدء في تفعيل بنود إتفاقية التحالف في مطلع شهر يناير من العام 2021.

لافارﭺ مصر، التابعة لمجموعة لافارﭺ هولسيم العالمية، هي شريك رئيسي في صناعة مواد البناء ، فمن خلال مصنعها المتواجد في العين السخنة بمحافظة السويس، توفر الشركة حلول ومنتجات ضرورية في تشييد الأبنية التي تشكل معالم حياتنا اليوم ، وبدعم من أكثر من 2000 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والمحاجر والخرسانة الجاهزة وصناعة الأكياس، تلتزم لافارﭺ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية إحتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شركات المقاولات الكبيرة أو المهندسين المعماريين أو المطورين العقاريين.

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و تأسست شركة “إل إم إس” للإنشاءات كشركة مساهمة مصرية في عام 2019 ، وتنعكس رؤية الشركة في الطموح، أمام مساهميها، من خلال فرض تواجدها بين كيانات البناء الرائدة في السوق المصري.

وتتمثل مهمة الشركة في تنفيذ مشاريع البناء الضخمة بإستخدام المنهجيات الإحترافية لإدارة المشاريع، من أجل مواجهة التحديات في صناعة تتصف بكونها سريعة الوتيرة وديناميكية للغاية

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بقلم شريف عمر

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