«لافارچ مصر» تطلق برنامج اكسبلور 2022 لتدريب طلاب الجامعات في إجازة الصيف

أعلنت شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، بدء برنامجها التدريبي “اكسبلور 2022” للشباب من طلاب الجامعات؛ وذلك بهدف تنمية وصقل قدرات الشباب، وربطهم بسوق العمل المستقبلي. وسيستقبل البرنامج طلبة جامعيين في العديد من التخصصات؛ منها الهندسة، وعلوم الحاسبات، والكيمياء، والجيولوجيا، والتسويق، والحقوق، وإدارة الأعمال، والإعلام الرقمي، والاقتصاد والمحاسب.

يتيح البرنامج فرصة التدريب للطلاب بدءًا من العام الدراسي الثاني إلى الرابع الجامعي، خلال فترة الصيف، حيث يحصل المتدربون في نهايته على شهادة خبرة للمهارات التي اكتسبوها حتى تكون داعمًا لهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية.

مسئولية مجتمعية

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسئولية المجتمعية للشركة، والتي تعد جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية عمل لافارچ مصر داخل قطاع صناعة الأسمنت، ويتم تنفيذها إما تطوعًا من العاملين بالشركة، أو عن طريق التعاون مع المجتمع المدني.

وتقدم الشركة القوافل الطبية لمحافظات مصر، وترفع الوعي بخطورة البلاستيك وتساعد في تنظيف الشواطئ، ويقوم العاملون فيها متطوعين بتدريب السائقين على القيادة الدفاعية الآمنة.

بالإضافة لبرامج دعم المرأة والشباب، وتقديم الدورات التدريبية للسادة الإعلاميين عن الحفاظ على البيئة، والاقتصاد الأخضر، وحقوق العاملين في بيئة العمل. مع التركيز على الأنشطة التي تخدم أجندة مصر 2030، والأهداف الإنمائية للتنمية.

توفير خبرة مهنية

وقال جيمي خان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر: “تم تصميم برنامج “اكسبلور 2022” ليكون امتدادًا ومكملًا للحياة الأكاديمية في الفصول الدراسية.

يهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين الشباب بعالم العمل، وتوفير الخبرة المهنية العملية؛ ليساعد على تعزيز مهاراتهم المهنية، بينما يسمح لنا برؤية المساهمة التي يمكن للشباب تقديمها لنجاحتنا. “اكسبلور 2022″ هو تطبيق لقيمنا لبناء التقدم للناس والكوكب”.

وقالت د. نهى بكر، رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة بشركة لافارچ مصر: نسعى للعمل على سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

برنامج “اكسبلور 2022” يتيح للشباب المنضم صقل خبراتهم العملية، والانفتاح على سوق العمل، نضع نصب أعيننا خطة مصر للتنمية 2030، ونعمل على دعمها من خلال دورنا في المسئولية المجتمعية.