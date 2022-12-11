«لافارچ مصر» تطرح رؤية الانتقال لنظام طاقة منخفض الكربون بمؤتمر يورومني

شاركت لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، في فعاليات “مؤتمر يوروموني مصر 2022” الذي يعقد بالقاهرة تحت عنوان “الاستثمار في المرونة والاستدامة”.

وطرح أحمد خليفة، رئيس القطاع المالي بشركة لافارچ مصر، في جلسة نقاشية بعنوان “التحول إلى الاستثمار في الطاقة” رؤية الشركة لعملية التحول إلى مزيج الطاقة الذي تستهدفه مصر حتى عام 2050، إلى جانب دور الشركة ومساهمتها في تمهيد الطريق نحو بناء الاقتصاد الأخضر.

وتعمل مجموعة هولسيم على التحول نحو بناء منخفض الكربون، كما أنها من أولى شركات مواد البناء العالمية التي وقعت الميثاق العالمي للأمم المتحدة “طموح الشركات لخفض درجة الحرارة بمقدار 1.5 مئوية”، من خلال استراتيجية تدعم تطوير وتقديم منتجات وحلول مبتكرة ومستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الدائري من أجل تسريع وتيرة التحول الأخضر في العالم.

وخلال الجلسة النقاشية، صرح خليفة، قائلاً: “تعمل لافارچ مصر على ممارسة ذات الدور محليًا من خلال تشجيع كل من المصنعين والمستخدمين على الاتجاه نحو إنتاج واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة. ولتحقيق ذلك لابد من توفير حزمة من الحوافز الخاصة لمنتجي مواد البناء منخفضة الكربون، واعتماد تلك المنتجات ودمج معايير البناء الأخضر المستدام بأكواد البناء المصرية لتحفيز استخدامها، والتأكد من أن إشتراطات البناء تتضمن معايير تقييم دورة حياة المباني والإنبعاثات الكربونية”.

لافارج مصر: نسبة استخدام الوقود البديل في أعمال الشركة يصل لنحو 20%

وأضاف: “يختلف تطبيق الحلول باختلاف البيئات، لذا نعمل في لافارچ مصر أيضاً على دعم التحول إلى الاقتصاد الدئري عن طريق تنويع مصادر الطاقة لدينا مثل استخدام الوقود البديل المشتق من النفايات والمنتجات الثانوية والكتلة الحيوية، حيث نجحنا في الوصول إلى نسبة 20% من استخدام الوقود البديل، ونتطلع إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى نسبة 50% في المستقبل القريب، كما نعمل على تطوير تقنية إلتقاط الكربون وتخزينه من أجل إعادة تدويره”.

وتوفر الشركة مجموعة من حلول بناء وتشييد مبتكرة وصديقة للبيئة مثل منتجات الأسمنت الصديق للبيئة (ECOPlanet) والأسمنت البوزولاني اللذان يتميزان بكفاءة واستدامة عاليتين لإحتوائهم على مواد خام صديقة للبيئة تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسب تصل إلى 60% مع الحفاظ على الأداء. وتضع لافارچ مصر ما تمتلكه من خبرات ومقومات في إطار سعيها لتكون الشركة الرائدة عالميًا في الحلول المبتكرة والمستدامة، كما تركز على الاهتمام بالصحة والسلامة سواء بيئة العمل لديها أو للبيئة المحيطة من خلال استراتيجية استدامة راسخة تساهم في بناء التقدم للناس والكوكب، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.