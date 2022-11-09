لافارچ مصر تشارك في افتتاح جناح الغرفة التجارية السويسرية بمؤتمر المناخ COP 27

شاركت لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، في افتتاح جناح الغرفة التجارية السويسرية ومعرض “سويس تك” بمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، حضر الافتتاح الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس، وسفير سويسرا في مصر إيڤون باومان، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة التجارية السويسرية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات السويسرية في مصر.

خلال الافتتاح، ألقى الرئيس إجنازيو كاسيس كلمة للحضور وأطلق إشارة بدء المعرض الذي يجمع المصنعيين السويسريين، وأثنى على جهودهم لمحاربة التغير المناخي من أجل مستقبل أفضل ذو بيئة أكثر استدامة لنا جميعاً.

وأعرب چيمي خان، الرئيس التنفيذي للافارچ مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مثمناً مبادرة الغرفة التجارية السويسرية لإنشاء هذا الجناح ومعرض “سويس تك” الذي يمنح الفرصة للشركات السويسرية العاملة في مصر لعرض مبادراتهم الخاصة بالإبتكار والتنمية المستدامة طول أيام المعرض، في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ COP27.

وأضاف أن لافارچ مصر تخطو خطوات جادة وناجحة نحو التحول الأخضر طبقاً لإستراتيجية مجموعة هولسيم للوصول لصافي صفر إنبعاثات كربونية من خلال حلول مواد البناء المبتكرة والمستدامة والتي تخفض من الانبعاثات الكربونية مع الحفاظ على الأداء، بالإضافة إلى مبادرات الرقمنة التي تحقق نمو مستدام.

وتابع: “على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تدخل منتجاتنا الصديقة للبيئة في بناء مدن مشروعات قومية مستدامة مثل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ومشروع مترو الأنفاق الخط الثالث وأنفاق قناة السويس، تنفيذاً لمحاور رؤية مصر 2030”.

لافارݘ مصر، عضو في مجموعة هولسيم العالمية، شريك أساسي في مجال صناعة مواد البناء، وتوفر الشركة منتجات ضرورية، وحلول مبتكرة في قطاع البناء، وشيدت شركة لافارݘ مصر مصنعاً في العين السخنة بمحافظة السويس، يشمل خمس خطوط انتاج، ويعتبر المصنع ضمن أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والخرسانة ، تلتزم لافارݘ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة؛ لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية، أو شركات المقاولات الكبيرة، أو المهندسين المعماريين، أو المطورين العقاريين. لا تقتصر حلول لافارݘ مصر على البنية التحتية، ومواد البناء والتقنية الحديثة التي نتبعها تجاه التنمية المستدامة والتزامها القوي بالصحة والسلامة فقط، بل تعمل على بناء مجتمعات.