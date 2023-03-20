لافارج مصر: نستهدف تمكين المرأة اقتصاديا ودعم الكوادر النسائية في بيئة العمل

أكد جيمي خان، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر، المتخصصة في مجال صناعة مواد البناء، أنها تعمل تحت مظلة واستراتيجية مجموعة هولسيم العالمية التي تهدف الى تمكين المرأة اقتصاديا وإطلاق طاقتها الكامنة ودعم الكوادر النسائية في بيئة العمل خصوصا في مجال الصناعات الثقيلة والبناء والتشييد.

وتولي لافارج مصر اهتماماً كبيراً بالحفاظ على حقوق الإنسان في بيئة العمل وخلق بيئة عمل صحية ومُحفزة وتعزيز المساواة بين الجنسين خاصة في مجال عملها الذي تغلب عليه الطبيعة الذكورية.

جاء ذلك خلال احتفال شركة لافارج مصر، المتخصصة في صناعة مواد البناء والأسمنت، و عضو مجموعة هولسيم العالمية، امس بالشهر العالمي للمرأة مع موظفاتها، بحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة، لتعزيز رسالة الشركة نحو تفعيل مبدأ المساواة والشمولية ودعم التنوع في صناعة مواد الناء الأسمنت التي يهيمن عليها الذكور بشكل كبير.

يأتي هذا الاحتفال تنفيذاً لاستراتيجية هولسيم العالمية التي ترسخ مفاهيم التنوع والدمج، وفي إطار استراتيجية لافارج مصر التي تولي اهتماماً كبيراً بتبني نموذج عمل مستدام ومبتكر يتضمن مساحة آمنة للنساء تتيح لهن تحقيق إنجازات مهنية، بما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لاسيما الهدف الخامس الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة : “تحرص لافارج على تعزيز بيئة عمل شاملة وعادلة تراعي التنوع بين الجنسين، وتمكين المرأة للوصول إلى مناصب قيادية إدارية وفنية عليا وتمكين موظفاتها من التفوق والنجاح في وظائفهن، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مجموعة هولسيم العالمية ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى اهتمام لافارج بتطوير مهارات موظفيها وخاصة السيدات وتسليط الضوء على دورهن في هذه الصناعة الثقيلة التي يسيطر عليها الذكور، ومساعدتهن على التألق والإبداع فيها وتحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية.

واضاف خان ان الشركة تعمل على زيادة نسبة التمثيل النسائي داخل الشركة بالإضافة الى زيادة نسبة التمثيل النسائي في برامج التدريب المخصصة لطلاب الجامعة في المجال الفني والغير الفني.

وأعربت أمل توفيق –المديرة العامة للادارة العامة لمكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بهذه الاحتفالية، مؤكدة لجهود شركة لافارج في مجال دعم وتمكين المرأة، وأشارت إلى أن المجلس لا يدخر جهداً لتحقيق رؤية الدولة في النهوض بوضع المرأة، وتطوير الأطر الاجتماعية والثقافية الخاصة بها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.

مشيرة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد محركاً رئيسياً لتعزيز النمو المستدام في مصر، وأن المجلس القومي للمرأة يحرص على التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لدعم قدرات المرأة وتوفير فرص عمل لائقة لها في مختلف المجالات لتمكينها اقتصادياً، خاصة وأن المساواة بين الجنسين تشكل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وتعد أحد الأسس الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.