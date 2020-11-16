لافارج مصر توفر آلاف الأقنعة الواقية لثلاث مستشفيات حكومية في الدلتا

قدمت لافارج مصر من خلال التعاون مع جمعية خريجات مدرسة الميردي ديو للتنمية المجتمعية 22 ألف قناع وجه لحماية مقدمي الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، في محافظتى الغربية والشرقية فى كل من مستشفى بسيون المركزى، مستشفى حميات ومستشفى الصدر بالزقازيق.

وذلك إستكمالا لجهود لافارج مصر التي كانت بدأتها في محافظة السويس في شهر أبريل، بتوفير المطهرات والأقنعة للعاملين بالمحافظة، وساندت الشركة في شهر مايو ويونيو الماضي بالتعاون مع بنك الطعام والشفاء المصري العمالة غير المنتظمة، والمشاركة في إصلاح أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات العامة .

وقال سولومن أفيليس الرئيس التنفيذى لشركة لا فارج إن هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود لافارﭺ مصر في القيام بدورها في مساندة المجتمع المصرى في مواجهة فيروس كورونا، ودعما لأولويات الشركة في إعلاء أهمية الصحة والسلامة، فقد كانت مبادرتنا الأولي في أبريل الماضي في محافظة السويس، والأن نتوجه للدلتا لدعم مستشفياتها الحكومية .

و قد نوهت ميراى نسيم رئيسة مجلس إدارة جمعية الميردي ديو للتنمية المجتمعية عن سعادتها للتعاون مع شركة لافارﭺ مصر، لما لها سمعة طيبة جدا ومجهودات مشهودة في مساندة التنمية المستدامة، حيث دائما ما تسارع لمساندة المجتمع المصري في أكثر الأوقات الحرجة.

وعبرت عن استمرار جهود جمعية الميردي ديو للتنمية منذ بداية الأزمة في دعم المنظومة الطبية بتحديد الاحتياجات الفعلية، وتلبيتها وقالت” نفخر أن تكون الجمعية في شراكة مع لافارج مصر، وتفخر كونها شريك نجاح على مسار مبادراتها المجتمعية.

الجدير بالذكر أن جمعية خريجات المير دى ديو للتنمية المجتمعية تشرف بأن تكون رئيستها الشرفية الوزيرة غادة والي ، وزير ة التضامن السابق، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة، و مدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في فيينا، وهي من خريجات المدرسة وقد بادرت بفكرة تأسيس الجمعية في عام 2018.