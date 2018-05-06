لافارج مصر تستهدف %20 زيادة فى حصتها التصديرية

15% زيادة فى مبيعات الربع الأول3500 جنيه التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطن الواحدتحويل التشغيل من الغاز إلى الفحم كلفنا 700 مليون جنيه لا يوجد أى تآمر أو تحالف من المصانع لرفع السعر.. والفيصل النهائى يعود للتكلفة والعرض والطلبحوار- عمر سالم وأحمد اللاهوني تستهدف شركة لافارج للأسمن

15% زيادة فى مبيعات الربع الأول

3500 جنيه التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطن الواحد

تحويل التشغيل من الغاز إلى الفحم كلفنا 700 مليون جنيه

لا يوجد أى تآمر أو تحالف من المصانع لرفع السعر.. والفيصل النهائى يعود للتكلفة والعرض والطلب



حوار- عمر سالم وأحمد اللاهوني



تستهدف شركة لافارج للأسمنت مصر، زيادة حصتها التصديرية خلال الأعوام القليلة المقبلة لتصل إلى %20 من جملة إنتاجها البالغ 10.5مليون طن سنويا تقريبا.

وتصدر الشركة لأسواق مثل اليمن، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، ودول شرق أفريقيا، وموزمبيق، ويمثل التصدير %10 من إنتاجها، بحسب تصريحات حسين منسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة لـ«المال».

كشف منسى عن أن شركة لافارج للأسمنت مصر حققت زيادة فى مبيعات الربع الأول من العام الحالى تقدر %15 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

قال إن لافارج تسعى للحفاظ على الحصة السوقية التى حققتها العام الماضى والتى وصلت إلى %13، ولا يوجد نية لزيادتها بسبب دخول منافسين جدد للقطاع.

أضاف «منسي» أن مشاركة «لافارج مصر» فى توريد منتجاتها للمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى «العاصمة الإدارية، الخط الثالث لمترو الأنفاق، وأنفاق الإسماعيلية، ومحطات كهرباء، أبو قير، والسخنة، وبنها، وطريق القاهرة – السخنة» وكان له تأثيرًا على ارتفاع حجم مبيعات الربع الأول.

رفض العضو المنتدب للشركة، الإفصاح عن الحصة السوقية التى استحوذت عليها «لافارج» بكل مشروع على حدة.

عن توقعاته لأسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، أكد منسى، أنه من الصعب التكهن بها، نظرًا لعدم ثبات سعر التكلفة، التى يتحكم فيها مدخلات الإنتاج، فضلا عن العرض والطلب.

لفت إلى أن أعلى سعر بيع وصل إليه طن الأسمنت بلغ 1250 جنيهًا للمستهلك، وهو سعر ليس مغال فيه، لأنه يشمل النقل وضريبة القيمة المضافة بالسلعة وعمولة التجار، مؤكدا أن سعر النقل ارتفع %25 خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

أكد أنه لا يوجد أى تحالف أو اتفاق بين مصانع الأسمنت لرفع سعره، والفيصل النهائى يعود للتكلفة والعرض والطلب.

أوضح أن الطاقة تمثل %70 من تكلفة إنتاج الأسمنت، ويعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك، وأى زيادة فى أسعار الكهرباء أو المحروقات تعد زيادة فى التكلفة، لذلك تلجأ الشركات للوقود البديل، مشيرا إلى أن لافارج تنتج اكثر من 400 ألف طن وقود من المخلفات سنوياً، تستخدمها لتقيل فاتورة الطاقة.

أكد منسى أن نسبة استخدام الفحم ضمن خليط الوقود تصل إلى %80، والشركة تستهلك 600 ألف طن سنوياً، موضحاً أنه أرخص ولكن تكلفة التحول من الغاز إلى فحم كلفت الشركة 700 مليون جنيه.

أشار إلى أن مصانع الأسمنت لم تحقق أى أرباح خلال 3 أعوام من 2011 وحتى 2013، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكانت مجبرة على البيع بأسعار متدنية بسبب زيادة المعروض مع ضعف الطلب، وما كان من الشركان إلا تصريف المنتج بأقل تعريفة لأنه سلعة غير قابلة للتخزين.

ولفت إلى أن سعر بيع طن الأسمنت صافى يصل إلى 50 دولارًا، لذلك من المفترض ألا يقل صافى ربح الطن عن 40 دولارًا، ما يوضح أن هناك خسائر تتحملها الشركات.

تابع أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج طن الأسمنت بأى مكان فى العالم تصل إلى 200 دولار، والمصنع الذى يستهدف مليون طن أسمنت تصل تكلفة الإنتاج إلى 200 مليون دولار.

وعن التصدير، أوضح أن الأسمنت ليس سلعة تصديرية، والمصانع تلجأ له عندما لا يكون هناك مجال لتصريف منتجاتها، موضحاً أن استهلاك الأسمنت فى العالم كله يصل إلى 3.5 مليار طن، ويصل حجم التجارة الدولية به إلى 120 مليون طن، مرجعا سبب عدم اهتمام المصنعين بتصديره إلى ارتفاع تكلفة نقله والتى تؤثر بشكل كبير على تنافسيته .

ونفى ما أثير مؤخرا عن بيع لافارج منتجاتها بأقل من 30 دولارا لكينيا، وقال إن الفاتورة المتداولة بتاريخ قديم تعود لأكثر من عام، كما أن المنتج المصدر ليس أسمنت ولكن أحد مدخلات الإنتاج وهى الكلينكر.

وكشف أن لافارج – مصر لا تفكر فى الطرح بالبورصة المصرية فى الوقت الحالى، رافضا الإفصاح عن خطة الاستحواذ على بعض الشركات بالسوق.

وتمتلك لافارج للأسمنت مصر 5 خطوط إنتاج، تنتج 10 ملايين طن، وهى إحدى شركات لافارج الفرنسية، التابعة لمجموعة لافارج هولسيم العالمية بغرض إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الأسمنت أو المرتبطة بها مثل الخرسانة، الكلينكر والحصى.

ويعمل بالشركة ما يقارب من 2500 موظف، وتبلغ حصتها التسويقية فى سوق الأسمنت المصرى بنسبة بين 13 إلى %14، ويعد «أسمنت الممتاز» العلامة التجارية الخاصة بالأسمنت الذى تنتجه الشركة.