لافارج – مصر تتبنى تنمية مهارات موظفيها بهدف نقلهم لأفرع المجموعة العالمية

■ ندعم القوافل الطبية منذ 2011.. وتوفير الصحة المهنية فى 14 مدرسة بالسويس ■ تنمية عزبة وعرب الوالدة بحلوان.. ومحو أمية 500 سيدة ■ نتعاون مع مؤسسة «مجدى يعقوب».. ووفرنا أجهزة طبية لمركز القلب بأسوان المرسى عزت قال حسين منسى،…

■ ندعم القوافل الطبية منذ 2011.. وتوفير الصحة المهنية فى 14 مدرسة بالسويس

■ تنمية عزبة وعرب الوالدة بحلوان.. ومحو أمية 500 سيدة

■ نتعاون مع مؤسسة «مجدى يعقوب».. ووفرنا أجهزة طبية لمركز القلب بأسوان



المرسى عزت

قال حسين منسى، الرئيس التنفيذى لـشركة لافارج للأسمنت – مصر»، إنها تعتبر الموظفين أهم مواردها، وتسعى لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم باستمرار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 2000 موظف بالشركة، وتتم تنمية خبراتهم من خلال وجود المجموعة فى أكثر من 80 دولة.

وأضاف منسى فى حواره مع «المال»، أن لافارج نفذت عددًا من المشروعات المهتمة بالتنمية المجتمعية فى الصحة والتعليم وخلق فرص عمل من خلال التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن «لافارج» ستستكمل خلال العام الحالى تطوير مدارس محافظة السويس، عبر تنمية كفاءة الطلاب والمعلمين فى 14 مدرسة.

وأكد أن الشركة تدعم القوافل الطبية لخدمة المناطق الأكثر احتياجا منذ عام 2011 ومستمرة حتى الآن، موضحا أن المشاركة المجتمعية لـ»لافارج» تنمية عدد من المناطق ببعض المحافظات.

وأشار منسى إلى أن «لافارج» لديها أكثر من برنامج فيما يختص بالمواهب الشابة التى تنضم للشركة، وتعمل على تنمية مهاراتهم الشخصية من خلال بيئة عمل تلتزم بأفضل معايير الصحة والسلامة، لافتا إلى أن هناك ايضا برامج خاصة بالمبادرات المتميزة التى تساعد فى تأدية أعمال الشركة بطريقة أفضل أو تكلفة أقل.

وأضاف أن هناك برامج خاصة بتطوير الخبرات الموجودة لدى الشركة والعمل على معرفة إمكانية كل موظف على حدة، مع وضع خطة لرفع كفاءته وزيادة فرص ترقيه داخل «لافارج مصر»، وفى بعض الأحيان داخل شركات المجموعة حول العالم.

وقال إنه منذ بدأت الشركة أنشطتها الخاصة بالعمل الاجتماعى فى مصر نفذت العديد من المشاريع والبرامج الموجهة لخدمة المجتمع بطريقة مباشرة.

وأضاف منسى أن الشركة ركزت فى مجال الصحة على فكرة القوافل الطبية المجانية، والتى استفاد منها أكثر من 126989 مريضا منذ 2011 إلى الآن، كما تعاونت مع مؤسسة د. مجدى يعقوب، فى رعاية بعض العمليات الجراحية وتوفير بعض الأجهزة الطبية فى مركز أسوان للقلب.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية، نفذت شركة لافارج للأسمنت مصر برنامج تنمية عزبة وعرب الوالدة بحلوان، والذى استمر العمل به أكثر من 3 سنوات، وشمل برامج محو أمية لسيدات المنطقة، استفاد منها أكثر من 500 سيدة، وتطوير مشغل للحياكة لتدريب سيدات المنطقة.

كما شملت تنمية منطقة عزبة وعرب الوالده تنفيذ بعض الأنشطة الجانبية مثل النظافة والتجميل وحملات توعية إلى جانب بعض القوافل الطبية التى تهدف لتحسين الحالة الصحية لأهالى المنطقة.

وقال إن «لافارج» عملت على برنامج الإرشاد والتوجيه وريادة الأعمال من خلال مؤسسة موجلى وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية – كما تم التعاون مع بنك الطعام وكثيراً من الجمعيات غير الهادفة للربح.

وأكد منسى أنه فيما يتعلق بمجال الصحة والسلامة، تتعاون الشركة مع وزارة التعليم والتعليم الفنى، للعام الثانى على التوالى، من خلال العمل على رفع كفاءة الطلاب والمعلمين فيما يخص الصحة والسلامة فى مدارس التعليم الفنى بمحافظة السويس لتضييق الفجوة بين أساليب التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن البرنامج استفاد منه 11500 طالب وطالبة فى 14 مدرسة فنية بالسويس.

وأضاف أن «لافارج» قامت أيضا بالتعاون مع المجلس المصرى لرعاية أهالى حوادث الطرق، عبر تدريب ورفع كفاءة 3000 طالب بـ26 مدرسة فى القاهرة والإسكندرية فيما يخص السلامة المرورية واستخدام الطريق.

وأشار إلى أن مشروع الصحة والسلامة المهنية بدأته الشركة العام الماضى، وشمل 14 مدرسة تعليم فنى بمحافظة السويس بالإضافة للمعلمين.

وأضاف أن الشركة ستهتم أيضا بدعم القوافل الطبية المتنقلة بالتعاون مع جمعية المجلس المصرى لأطباء من أجل السلام للوصول لأكثر المناطق احتياجاً فى كل من الدلتا، والجيزة، والسويس وصولا إلى بعض المناطق فى محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى البدء فى بعض الأنشطة التطوعية الموظفين الموجهة إلى خدمة المجتمع.

■ حسين منسى فى سطور

تولى المهندس حسين منسى منصب الرئيس التنفيذى للافارﭺ مصر فى يوليو 2014. قبل ذلك، شغل مهندس حسين منصب المدير التنفيذى لشركة بامبورى للأسمنت Bamburi Cement وهى إحدى الشركات المملوكة لمجموعة لافارﭺ هولسيم الفرنسية – والتى تعمل فى كل من كينيا وأغندا وتمتلك 3 مصانع لإنتاج الأسمنت ووحدة لإنتاج الخرسانة الجاهزة والخرسانة سابقة التصنيع.

التحق مهندس حسين للعمل بالشركة المصرية للأسمنت فى عام 1999، والتى استحوذت عليها مجموعة لافارﭺ هولسيم الفرنسية عام 2007، ليشغل بها منصب مدير التسويق والمبيعات، وخلال تلك الفترة تولى منصب المدير التجارى لفرع الشركة فى الجزائر ثم مدير عام شركة الجزائر للخرسانة الجاهزة.

يمتلك مهندس حسين العديد من المهارات والخبرات المتميزة فى مجال المبيعات، التمويل والتسويق. وقد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة سنة 1988 كما حصل على دبلوم دراسات عليا من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة. وحسين منسى عضو الكتاب الأبيض المصرى والذى يتضمن قائمة بالمواهب المصرية فى الخارج.