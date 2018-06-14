لافارج ترفع طن أسمنت الممتاز إلى 990 جنيهًا

عمر سالم أعلنت شركة لافارج للأسمنت زيادة أسعار أسمنت الممتاز بداية من الأربعاء المقبل 20 يونيو الحالي، بمتوسط 40 جنيهًا للطن. قال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن شركة شركة لافارج للأسمنت سترفع أسعارها بمتوسط 40 جنيهًا للطن بداية من الأربعاء المقبل ليسجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 9

عمر سالم





أعلنت شركة لافارج للأسمنت زيادة أسعار أسمنت الممتاز بداية من الأربعاء المقبل 20 يونيو الحالي، بمتوسط 40 جنيهًا للطن.

قال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن شركة شركة لافارج للأسمنت سترفع أسعارها بمتوسط 40 جنيهًا للطن بداية من الأربعاء المقبل ليسجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 990 جنيهًا للتجار ، مقابل 950 جنيهًا الأسبوع الماضى.

وأوضح أن سعر طن أسمنت الممتاز سقارة سيسجل 980 جنيهًا للتجار، ونحو 1020 جنيهًا للمستهلك، بدلًا من 940 جنيهًا للطن الأسبوع الماضى، كما يصل طن أسمنت قاهر البحار إلى 1040 جنيهًا للتجار.