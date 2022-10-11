لافارج ترفع أسعار أسمنت الممتاز 100 جنيه للطن بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي

علمت المال من مصادر بمواد البناء اعلان شركة لافارج مصر للأسمنت زيادة أسعار أسمنت الممتاز بالسوق المحلي بقيمة 100 جنيه للطن على مرحلتين، لتبدأ المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل الموافق 17 أكتوبر 2022.

سعر الأسمنت

واضافت المصادر ان لافارج اخطرت عملائها ووكلائها في رسالة تتصمن انه نظرًا لما تشهده صناعة الأسمنت من ارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الطاقة نودّ التأكيد بأنه سيتم زيادة أسعار أسمنت الممتاز ليرتفع القطع والتكلفة 50 جنيها كمرحلة أولية ، خلال يوم الاثنين المقبل 17 أكتوبر 2022 ليسجل 1500 جنيه للطن للتجار



واضافت لافارج انه نود التأكيد أنه ستكون هناك زيادة 50 جنيها أخرى كمرحلة ثانية، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2022.

ورغم اعلان لافارج الزيادة الجديدة إلا أن 3 شركات أسمنت هي أسمنت سيناء ومصر بني سويف ومصر للأسمنت قنا قررت عدم زيادة أسعار منتجاتها، بعد ارتفاع أسعار الغاز التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس بنسبة 109%.

واوضح المصانع الثلاث الشركات في بيانات لها اليوم، أن قرار رفع أسعار الغاز ليس له أي تأثير على تغيير أسعار الأسمنت خاصة، وأنهما يعتمدان اعتمادا كليا على استعمال الفحم كوقود فى الوقت الحالي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس قرارا بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال المهندس أحمد شيرين رئيس شعبة منتجى الأسمنت فى اتحاد الصناعات، إنه سيتم دراسة تأثير القرار على الصناعة وتكلفة الإنتاج النهائية والبدائل المتاحة أمام المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن نسبة استخدام الغاز فى صناعة الأسمنت تقارب %40 من مزيج الوقود المستخدم، مشيرا إلى أن الفحم والمازوت والمخلفات هى المصادر الأساسية حاليا.

وأكد أن الكميات الموردة من الغاز الطبيعى للمصانع ضئيلة وكانت تساعد على خفض تكاليف الإنتاج بشكل محدود مؤخرا، متابعا إن الشركات ستضطر للتوسع فى استخدام الفحم رغم ارتفاع أسعاره عالميا مؤخرا مما يضعها فى مأزق.